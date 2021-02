“Vivir con amor”

El arzobispo confirma a 65 jóvenes del Sur

TZUCACAB.— Durante una misa que concelebraron el arzobispo, Gustavo Rodríguez Vega, y el presbítero Ricardo Sabido Fernández en la parroquia de San Francisco Javier, 65 jóvenes reciben el sacramento de la Confirmación.

El arzobispo pidió a los jóvenes escuchar al Espíritu Santo para buscar una vida perfecta delante de Dios.

En la misa oficiada ayer al mediodía, el arzobispo dijo que debido a la pandemia no pudieron entrar más personas, por eso la celebración se realizó en el anexo parroquial y pidió la comprensión de los que no pudieron entrar, pues solo participaron un padre y un padrino.

En la homilía, el arzobispo preguntó si alguien puede ser perfecto delante de Dios, “nadie es perfecto, pero todos debemos de luchar por la perfección, hay que guardar los mandamientos de Dios, son muchos los mandamientos pero hay uno que resume a todos”.

“Ese mandamiento que resume a todos es el amor, el verdadero amor, no la pasión, hay criminales que han matado a mucha gente pero aman a su familia, con esto quiero decirles que cualquiera ama a su familia, a sus amigos, hay algunos que ni siquiera eso”, externó.

“El verdadero amor que Jesús nos pide es amar a los enemigos, el que ama no es infiel, el que ama no roba, el que ama no mata, amar a todos, porque todos son hijos de Dios”, agregó.

“El amor es la decisión para hacer el bien a otro, el que ama va más allá de sus sentimientos.

Rodríguez Vega explicó que Carlos Acutis, un joven de 15 años de Italia quien nació en 1992 y murió en 2006, hoy es santo.

“¿Por qué es santo? le gustaba el videojuego, usaba las redes sociales, pero todos los días iba a misa, comulgaba y se quedaba un rato adorando al Santísimo.

“Aprovechaba el internet para enviar mensajes de evangelización, hizo una investigación de milagros eucarísticos, a los 15 años le dio leucemia y murió, vivió una vida corta.

“Ojalá y ustedes vivan muchos años, pero más que una vida larga quiero desearles una vida buena delante de Dios, una vida llena de amor, no solo para tu familia, amigos sino como buenos cristianos como buenos hijos de Dios, Dios nos creó para amar, no pongan límites.

“Déjense guiar por el Espíritu y podrán conocer el verdadero amor y vivir día a día hasta que el Señor los llame, quieran vivir una buena vida, vivan como si fuera el último día.

En la misa se cumplieron los protocolos de salud, en la entrada se revisó la temperatura y se aplicó gel antibacterial, entre otras medidas.— Martín Chac Bacab