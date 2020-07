VOCES DEL PÚBLICO

Escribe a voces@megamedia.com.mx

Robo de medicamentos

Desde marzo pasado no entregan medicamentos autorizados por la institución médica de la ciudad de Mérida. Fue grande mi sorpresa al acudir nuevamente a la clínica (Issste de Ticul) por mis medicinas, aparece en la computadora que ya me las entregaron y el registro a nivel federal. El costo de los medicamentos asciende a casi 2,000 pesos, lo más seguro es que los vendan, ya que incluso se les queda la receta original. Los medicamentos que tengo autorizados son: linagliptina, cilostazol, atorvastatina, insulina glargina, levetiracetam, lamotrigina y Sitagliptina. El costo de cada uno va de $300 hasta los $900. Hablé con mi delegado sindical y me envío al Issste Pensiones y allí, en la computadora, aparece que me los han entregado. Cuando le reclamé al enfermero responsable de la farmacia de Ticul, Eduardo Choza, quien también es prepotente, salió con la excusa de que fue un error de dedo al dar clic a la computadora de entregado, y estaba nervioso. Otra anomalía en la clínica ubicada al final de la calle 24, salida a Sacalum, es el maltratado y la mala atención del director Amilcar Chan, quien actúa de forma prepotente y a base de gritos. Es nefasto; el trato inhumano de ese director que por todo grita, pero es protegido de Martha Montemayor, subdelegada médica. Otros usuarios de la institución piden un cambio del director y anuncian con hacer una manifestación.

Yadira Dávalos Mena

moreyadira@hotmail.com; Ticul