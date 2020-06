Vuelve el movimiento vehicular a Valladolid

Reabren algunas tiendas del centro de Valladolid

VALLADOLID.— Luego de poco más de un mes de estar cerrado, ayer lunes se abrieron de nuevo las calles que van al centro de la ciudad, lo que originó un poco más de movimiento vehicular, incluso algunos negocios no esenciales abrieron sus puertas al no resistir más las medidas, aunque algunos encargados dijeron que abrieron para limpiar los locales.

Hace poco más de un mes el Ayuntamiento endureció más las medidas para evitar los contagios de Covid-19 y ordenó cerrar las principales calles de acceso al centro, como la 39, 49, 41 y 42, una cuadra después del primer cuadro, con lo que se evitó el tránsito vehicular en el centro, de tal modo que fue casi nulo el movimiento en el sector comercial.

Sin embargo, ayer se abrió el acceso, lo que motivó que haya más movimiento vehicular, incluso se observó que en ciertos momentos se formaron filas de autos en los semáforos, sobre todo en la calle 39 que se dirige al sector comercial, en donde se vieron algunos negocios no esenciales abiertos, como las financieras, casas de empeño, una tienda de regalos y dos de venta de ropa.

El empresario de venta de ropa, José Luis Vivas Cosgaya, comentó que abrió sus puertas para hacer la limpieza de sus dos locales comerciales, pero que en cuanto termine volvería a cerrar, sin embargo dijo que ya no resisten continuar cerrados, pues no hay ingreso para seguir pagando a los empleados.

Debido a la lluvia que cayó durante gran parte del día, no se vio movimiento de peatones, pero se esperaba que en cuanto mejoren las condiciones del tiempo podría empezar a fluir el movimiento de gente, regresando de manera gradual a la nueva normalidad, aunque aún no se autoriza la apertura de los negocios no esenciales.

Se supo de varias empresas que ya están despidiendo a sus empleados, justamente porque ya no aguantan estar cerrados y no poder pagarles, y cuando se autorice su apertura ya no será lo mismo, pues no obtendrán las mismas ventas que antes, de modo que será lenta la recuperación de los negocios, pero mientras tanto los despidos de empleados son constantes, hasta esperar lo que pasará en los próximo meses.

A pesar que se abrió el acceso al centro, el parque principal permanece cerrado, igual que otros lugares de esparcimiento de colonias, barrios y fraccionamientos de la ciudad.— Juan Antonio Osorio Osorno

DiariodeYucatan