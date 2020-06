Xanabá pide vías y bacheo

Otra solicitud: la fumigación por la plaga de moscos

XANABÁ, Izamal.— Habitantes de esta comisaría se quejan de que el Ayuntamiento, que preside el priista Fermín Humberto Sosa Lugo, mantiene a la comunidad en el abandono de servicios públicos.

Los habitantes inconformes destacan que en la comisaría hay calles con baches o totalmente destruidas e, incluso, con charcos y lagunas en los que el agua ya está verde o es lodo, pero son paso obligado de las familias que salen a realizar actividades cotidianas y ellas corren peligro al transitar en esas vías en mal estado.

“Estamos de malas. Cuando estaba la temporada de calor o sequía debieron bachear o hacer nuevas calles; ahora hay lluvias y no se podrá hacer nada”, dice la vecina Luisa Che.

“Estamos castigados por el Ayuntamiento. Creo que porque aquí ganó la comisaria (municipal) de oposición pagan los platos rotos todos: panistas, priistas, morenistas, y las calles están pésimas”, agrega la mujer.

Luis Miranda, vecino, indica: “Pues ¿qué más nos queda? Es vivir así. El Ayuntamiento no está dispuesto a gastar en las calles.

“La verdad, creo solo entran (a candidatos a ediles) a decir que van a trabajar, luego llegan y dicen que no les mandan dinero.

“¡Tanto que pelean el puesto! (Luego) llegan y hasta se guardan, no vienen a limpiar las calles, no tapan los baches, no hacen nada para que las calles queden en buenas condiciones, pero eso sí, lo dices y te dicen: ‘Estamos haciendo proyectos’.

“Para una carretera no se necesita de proyectos, está mala y hay que repararla, así de fácil”, destaca Miranda.

Fernando Chan, otro vecino, coincide: “Todas las calles de aquí, mi pueblo, están así, hasta pienso que somos los más jodidos porque el presidente (municipal) no ha venido ni siquiera a hacer una nueva calle.

“Parece que vivimos en un barrio de esos de tercer mundo, calles donde las piedras empiezan a asomarse, y otras con lodo.

“¡Vergüenza debe dar a las autoridades municipales y a la comisaria porque no pide que se hagan calles! Si ya las solicitó y no las hacen, pues es culpa del presidente”, expresa en tono enojado.

Los vecinos piden también que la Comuna fumigue porque hay muchos moscos a raíz de las lluvias de la tormenta tropical “Cristóbal”.

Se observó que hay maleza en algunas calles; además, el comisariado municipal se ve sucio y tiene ventanas rotas.— José Candelario Pech Ku