''¿Y los 250 arbolitos?'', cuestionan al Ayuntamiento de Motul

Respuesta de la Comuna: la mitad murió por la laja o el sol

MOTUL.— Delia Yanire Cruz Pool, directora de un céntrico colegio privado, cuestionó ayer dónde acabaron los árboles que alumnos de preescolar y papás de la escuela sembraron en mayo de 2019 en la plaza cívica del centro de esta ciudad.

En su cuenta de Facebook, Delia Cruz publicó que se siente decepcionada y que “hoy (por ayer), Día de la Tierra, me gustaría saber dónde acabaron los más de 250 arbolitos que sembramos en el parque principal de la ciudad de Motul con ayuda de los padres de familia del colegio, pues de esos árboles ninguno está”.

Preguntado al respecto, el director de Imagen Urbana del Ayuntamiento, Omar Vera Marín, respondió que el 50 por ciento de las plantas no sobrevivieron porque no se sembraron correctamente, toparon en laja, estaban semimuertas, unas que son de sombra no aguantaron porque estaban en pleno sol.

Las demás que lograron sobrevivir permanecen en el lugar y han crecido, agregó el funcionario del Ayuntamiento.