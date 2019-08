Ya dejaron la pulpeada

Ribereños solo reportan pérdidas tras varios días

PROGRESO.— Pescadores ribereños dejaron la pulpeada y retornaron a la captura de especies de escama.

Según dijeron, reanudarán la pesca de pulpo a fines de agosto o antes si recala el molusco en las costas y mejoran los volúmenes, así como el precio, que en estos primeros días se paga a $50 el kilo a los pescadores.

Jesús Mina Coello, quien salió a pescar pulpo durante tres días, comentó que en gasolina, aceite, carnada y hielo invertía $1,000 y solo obtenía de seis a siete pulpos que vendía en $200. Perdía 800 pesos, así que lo mejor fue dejar la pulpeada y dedicarse a la pesca de escama.

José Balam, otro ribereño, también dejó la pesca de pulpo y ahora está dedicado a la escama.

Capturan rubia, pargo y otras especies que venden en la playa, con lo que obtienen ganancias y sacan para el sustento diario de la casa.

Mina Coello comentó que la mayoría de los ribereños dejó la pulpeada.

En la playa se ven numerosas lanchas con sus jimbas, lo mismo que en el muelle de La Caleta, el playón poniente y el rumbo de Pluma y Lápiz, en el oriente del malecón. No fue redituable la pesca del pulpo y tienen pérdidas. Además, los comerciantes no absorben los gastos y el pescador no tiene dinero para invertir.

Jesús Mina señaló que la pesca furtiva es la causante de la mala temporada de pulpo, pues no solo se estuvo pescando durante este año, sino desde 2018.— G.T.V.

No respetan la veda

Pescadores ribereños dicen que desde que el molusco entró en veda el 16 de diciembre de 2018 se inició la pesca furtiva de la especie.

Se sabe quiénes son los que se dedican a la pesca ilegal, agregó, pero no los denuncian por temor a las represalias. “Es cierto que lo bucean, una práctica prohibida porque se acaba con el recurso, pero las autoridades no aplican la ley”.