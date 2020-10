“Ya estamos salvados”

Calles vacías y otras estampas de la emergencia

Diversas afectaciones trajo a su paso el huracán “Delta” ayer al cruzar Yucatán, en especial a los municipios de la zona oriente.

Ayer vecinos de Tizimín celebraban que los daños fueron mínimos en comparación con los de la tormenta tropical “Gamma”.

Las primeras horas de la mañana fueron cruciales para la ciudadanía, varios permanecían en sus hogares entre incertidumbre. Todo parecía estar en calma hasta que minutos antes de las nueve horas pequeños ventarrones comenzaron a azotar a la comunidad.

Algunos sectores se quedaron sin energía eléctrica, hasta que una hora después las fuertes ráfagas aumentaron de intensidad acompañadas de precipitaciones.

Por las calles se veían árboles cayendo, cables de alta tensión reventando y láminas de techos de casas volando por el aire.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Municipal y Secretaría de Seguridad Pública recorrieron las vías principales, colonias y fraccionamientos al pendiente de los reportes.

Una que otra tortillería seguía trabajando y hasta recibieron encargos de gran volumen por los cuerpos de auxilio. En medio de los fuertes vientos no faltaron personas que salieron en busca de alguna tienda de abarrotes abierta.

Pasado el riesgo, policías municipales y estatales armados con motosierras y machetes se desplegaron para despejar calles y accesos a la ciudad, empezando por las vías céntricas.

Se vio a familias salir a las puerta de sus casas preguntando a sus vecinos si el huracán ya había pasado, entre ellos sonreían y contaban cómo vivieron el paso de “Delta” desde sus casas.

Las autoridades municipales se la pasaron recibiendo reportes de árboles caídos y transformadores que estallaron.

La escena más impresionante estuvo en el norte, frente al Cobay, donde hace apenas un par de días maestros y empleados limpiaron los árboles que tiró “Gamma”. Ayer se vieron postes de electricidad con cables atravesados sobre la vía y frondosos árboles tirados.

Aunque aún no había indicaciones, varias tiendas de abarrotes comenzaron abrir pasado el mediodía. La gente salió en autos, motos, bicicletas y hasta caminando para tomar fotografías de lo ocurrido.

En Valladolid, lo que parecía ser un huracán destructor fue solo un susto para las familias que solo sintieron lluvias y vientos moderados durante la madrugada. Al amanecer se vio una ciudad vacía, sin gente ni autos en las calles, ya que la mayoría se encontraba resguardada en su casa.

Cuando se supo del arribo de “Delta” —entonces de categoría 4—, a muchas personas les vino a la mente el recuerdo del huracán “Gilberto” en 1988, que devastó esta ciudad y varios municipios del oriente, por lo que se dijeron preocupadas.

Además, recordaron que el pasado sábado la llegada de la tormenta tropical “Gamma” tomó por sorpresa a muchos, ya que no creyeron la magnitud de los vientos y la lluvia que dejaría a su paso, derribando casi 200 árboles, muchos de ellos hasta el momento no han sido retirados de la vía pública ni de predios particulares.

Algunos postes que se cayeron la semana pasada apenas los están retirando.

La tarde-noche del martes fue de tensión para muchas familias que estuvieron atentas a los comunicados oficiales sobre la trayectoria de “Delta” y así se durmieron, luego que supuestamente estaban preparados para lo peor. Hicieron compras de pánico, amarraron todo lo que se podría volar por los vientos, aseguraron láminas de algunos techos, tinacos, entre otras cosas, de tal modo que solo estaban a la espera de la destrucción.

Las horas fueron pasando sin que hubiera algún peligro, hasta que cerca del mediodía se supo que el fenómeno ya estaba por salir del estado, y entonces algunos turistas fueron apareciendo en la calle en busca de alimentos, pero sobre todo para observar lo que había pasado en la ciudad.

En el Bazar Municipal, abrieron los locales de venta de alimento, por lo que varios de los visitantes acudieron al lugar para comer, además que los restaurantes de los hoteles trabajaron de manera normal.

Durante la mañana de ayer miércoles la ciudad amaneció casi vacía, pero la calma fue llegando poco a poco conforme se informaba sobre la trayectoria del huracán.

“Ya estamos salvados, Dios sí nos quiere”, dijeron algunos al notar que no se registraron afectaciones ni destrucción como se pensó.

La tormenta tropical “Gamma”, entró con mucho más fuerza a la región que el huracán “Delta”, de tal modo que a cuatro días de su paso, aún no se retiran muchos árboles y algunos postes que se cayeron y que están todavía en la vía pública.

En grupos, turistas de Guadalajara que se encontraban comiendo en el Bazar Municipal comentaron que están de vacaciones y viajaron a Tulum, pero no los recibieron en un hotel justamente por el impacto del huracán.

Por ello, rentaron un auto y decidieron venir a esta ciudad a pernoctar, aunque esperan que hoy jueves ya los puedan recibir en ese centro vacacional.

Las primeras horas de la tarde transcurrieron en calma en esta ciudad. A pesar de continuar nublado la lluvia había cesado. Se espera que continúe el mal tiempo justamente por los remanentes de “Delta”.

No se suspendieron los servicios como la energía eléctrica ni el agua potable donde ya se había restablecido luego del paso de la tormenta “Gamma”, aunque aún hay varios sectores que no tienen esos servicios debido a que no les dio tiempo de restablecerlos luego del fenómeno pasado.

En Chemax las familias siempre han tenido fe de que no serían afectadas como se pronosticó el martes, pues el huracán “Delta” no causó ningún daño, incluso dijeron que “Gamma” fue peor al pasar como tormenta tropical por esa zona, según explican los encargados de Comunicación del Ayuntamiento.

Sin embargo, como medida de prevención se trabajó en las comisarías para habilitar 10 albergues en igual número de escuelas, que al final no se utilizaron. Se podría considerar como un ensayo para los próximos días, pues la temporada de huracanes no ha terminado.— Wendy Ucán Chan / Juan Antonio Osorio

De acuerdo con los datos proporcionados, el alcalde Lucio Balam Herrera en todo momento estuvo pendiente y coordinando todas las acciones de prevención, incluso en sesión del Consejo Municipal de Protección Civil instruyó a todos los funcionarios para que estén trabajando en la emergencia ciclónica.

Tanto Protección Civil como la Policía local estuvieron recorriendo las comisarías y rancherías para conocer la situación de vulnerabilidad de cada lugar.

Anteanoche se les propuso a muchas familias en riesgo que acudieran a los albergues, donde se les daría toda la atención requerida, incluyendo alimentos, pero todos dijeron que confiaban en que no les pasaría nada porque tienen mucha fe en Dios.

La vigilancia nocturna fue permanente, el alcalde estuvo en constante comunicación con los comisarios para conocer la situación. Por fortuna, no pasó nada de lo que se había previsto.

Ya son varios fenómenos que amenazan la Península y este municipio siempre ha estado en riesgo pero, según dice la gente, no les ha pasado nada por la fe que tienen a Dios.

A su parecer, la tormenta tropical “Gamma” tuvo vientos mucho más fuertes, pero solo tiró árboles e inundó algunas calles y caminos, no se han registrado desgracias humanas.