“Ya nació, es niño” el hijo de joven porteño

Es meridano de nacimiento; es de Dzilam su familia

El anuncio “Ya nació, ya nació. Es un niño, es un niño” quedó grabado ayer jueves en los registros del 911 en Yucatán. El bebé es meridano de nacimiento e hijo de un joven de Dzilam de Bravo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado compartió ayer en la tarde un vídeo sobre el nacimiento del bebé de los esposos Felicia Fernández, de 21 años, y Héctor Domínguez, de 28 años y oriundo del puerto de Dzilam de Bravo.

El clip puede servir como guía para aprender cómo atender un parto en lo que llegan los paramédicos.

El papá relató que, estando ambos en Mérida, su esposa se sintió mal y él solicitó un taxi de una plataforma digital para ir juntos al hospital Agustín O’Horán, en la avenida Canek con Circuito Colonias.

En el vídeo se escucha que el taxista le dice a la operadora del 911 decirle: “Estoy llevando a una señora al O’Horán, pero hay mucho tráfico, quiero ver si me manda una ambulancia. Me dice que ya no aguanta la señora, es dolor de parto, ya no aguanta”.

“Le voy a enviar la unidad más cercana, no cuelgue”, le replica la operadora. “No le dé ningún medicamento, ni de beber, ni de comer nada. Hasta que llegue la ambulancia, ya debe estar en camino”.

En el trayecto del taxi al nosocomio, la joven dijo necesitar ir al baño y por eso se detuvieron en una gasolinera del fraccionamiento Vista Alegre, ubicado en el nororiente de Mérida, y pidieron entrar al sanitario.

En el baño, a la joven se le rompió la fuente. La operadora del 911 entonces da instrucciones para atender el parto.

“Indíquele a la persona que se recueste en un lugar lo más limpio posible. En lo que llega la ambulancia, indíquele que ponga la sábana y acueste a la señora”.

“Ponle la sábana abajo”, dice el interlocutor a otra persona.

“El bebé nace solo, solo es sujetarlo con firmeza, que no lo vayan a jalar, solito debe salir”, señala la operadora.

Luego se escuchan llantos y a alguien dijo: “Ya nació, ya nació. Es un niño, es un niño”. Entonces la operadora da las instrucciones para mantener con vida al bebé: “Le indico: limpie la boca y la nariz del niño con un trapo limpio, lo cubre inmediatamente con una sábana. No vaya a cortar el cordón umbilical, espere a que llegue la ambulancia”.— Flor de Lourdes Estrella Santana

Policías parteros

El nuevo integrante de la familia Domínguez Fernández, vecina de Dzilam de Bravo, nació sano ayer en una gasolinera de Mérida con la ayuda de los policías de la patrulla estatal 6283, quienes al final entregaron el bebé a los paramédicos de la ambulancia que llevaron a la joven madre y su hijo al hospital Agustín O’Horán.