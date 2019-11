UCÍ, Motul.- La familia Tamayo Moo reportó que durante la madrugada de este miércoles un vecino de la tercera edad le disparó a su mascota; un perro llamado “Yak”, al que dejó mal herido. Piden que el agresor pague los gastos para salvarle la vida.

El canino se encuentra entre la vida y la muerte, luego de que un vecino de la tercera edad le dispara en tres ocasiones. La familia cuenta que momento de reclamarle el hecho al agresor, al que identificaron como “Don Chito”, éste les devolvió el reclamo alegando de que ya estaba harto de que “Yak” entrara a su terreno y causara destrozos.

Imagen del perro “Yak” que según sus dueños se debate entre la vida y la muerte, luego de la agresión que sufrió por parte de un vecino de la tercera edad. Foto de Megamedia

Mario Valentin Dzul Tamayo le exigió al presunto responsable que pague las curaciones para salvarle la vida a su mascota. La familia de “Don Chito”, que alegó que no quería tener problemas con los vecinos, empeñó su palabra de que correría con los gastos de la curación; no obstante, la familia Tamayo denuncia que aún no cumplen lo prometido.

Rencillas pasadas

Según la versión de adulto mayor, éste ya había reprochado a la familia Tamayo el que su mascota causara destrozos en su terreno. Sin embargo, los dueños no hicieron nada para que el animal dejara de entrar al terreno del vecino.- (Por MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH)