Yaxcabá, sin Telecomm por orden federal

YAXCABÁ.— Saraí Abihail Palma Ávila, encargada de la oficina de Telecomunicaciones de México (Telecomm) en este municipio, replica que la empresa cerró la sucursal por la orden federal de que los grupos de alto riesgo por Covid-19 se queden en casa desde el 30 de marzo.

Al ejercer el derecho de réplica a la nota que bajo el título “Queja en Yaxcabá por el cierre del local de Telecomm” que se publicó el domingo 26 de abril, Saraí Palma señala que Telecomm es un órgano público descentralizado del gobierno mexicano, y esa decisión (de cerrar) solo la puede tomar la empresa para la cual trabajo, y debido a la contingencia y mi estado de salud actual no me permiten seguir laborando, ya que me encuentro con 15 semanas de embarazo.

Dice que es mentira que “por mis pistolas” (como dijo un quejoso) cerró el local.

“Pido que se esclarezca está situación, ya que está afectando mi imagen, la de la empresa y sobre todo mi seguridad y la de mi bebé.

“Aquí le dejó el número de teléfono de la gerencia estatal de Telecomm, 9999-22-5138, para corroborar la información mencionada.