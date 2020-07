A la conquista de los turistas

Yucatán, con 60 nuevos productos para captar visitas

La secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman Hirsch, informó que esta dependencia tiene listos 60 nuevos productos turísticos para lanzar al mercado regional, nacional e internacional post Covid.

Según consideró la funcionaria, eso permitirá que los visitantes tengan experiencias únicas sustentadas en la naturaleza, la cultura y la civilización maya.

Cuando respondió a la pregunta de una participante en el foro “Retos del turismo en la nueva normalidad” de que si en Yucatán podría llegar un hotel Nickelodeon, como el que abrirá en la Riviera Maya el próximo año, la titular de Sefotur dijo: “Es importante diferenciar los destinos, con todo respeto lo digo, hay destinos que no necesitan de personajes animados cuando tienen una cultura de miles de años, que es lo que quieren ver ahora los turistas internacionales”.

“Ellos quieren ver cómo se visten los mayas, cómo hacen sus guayaberas, cómo se hace una tortilla a mano, y no es fácil, porque yo lo experimenté y es difícil. Yucatán no necesita convertirse en un Miami ni en un Cancún. Yucatán lo ha hecho muy bien turísticamente y los turistas no quieren ver a Bob Esponja en su hotel, sino vivir experiencias únicas en vivo”, afirmó.

Los que llegan a Cancún están buscando experiencias en Yucatán porque aquí hay naturaleza como los cenotes, tiene cultura milenaria, productos como la miel, tiene una Riviera Yucatán con 340 kilómetros de playas vírgenes que albergan el 50% de las aves en México, así como una deliciosa gastronomía, comentó.

Michelle Fridman también destacó el turismo rural y la nueva experiencia con las aldeas mayas en Tekax, ciudad que elevó un 300% su afluencia de visitantes con la promoción de atractivos como sus cuevas y tradiciones mayas.

Luego que realizó una exposición de la fuerte afectación económica y laboral en la industria turística a nivel global, nacional y local por el Covid-19, la titular de la Sefotur habló del Plan de Recuperación Turístico Post Covid-19 de Yucatán. Destacó que la pandemia aceleró el plan que diseñó la administración estatal actual de trabajar por un turismo sostenible, de incluir a los municipios con atractivos y de buscar nuevas experiencias que atraigan a los visitantes que llegan.

“Los turistas de esta nueva tendencia ya no quieren visitar parques para ver una ballena encerrada en un estanque. Quieren viajar al mar para verla en vivo. Lo mismo sucede con la cultura maya milenaria de Yucatán. La gente quiere ir a los pueblos rurales, quieren ver cómo viven, cómo visten, cómo cosechan la miel, quieren nadar en cenotes, y de allí surgieron 60 nuevos productos turísticos que están listos para su promoción cuando avance la reactivación económica”.— Joaquín Chan

“La nueva tendencia turística son los viajes de corta estancia, de visitar lugares abiertos, sitios de naturaleza, tener contacto con la gente de cultura tradicional y Yucatán está lleno de estos recursos”, señaló. “Con la certificación de buenas prácticas homologada con Quintana Roo, con las medidas de bioseguridad, la excelente imagen que tiene Yucatán en el exterior, el plan adecuado de manejo de la pandemia nos va a ayudar a tener una mejor recuperación en el sector turístico, que puede durar de uno a cinco años”.

“Aunque no lo parezca, estamos trabajando desde la casa más que si estuviera en la oficina, monitoreamos el regreso de destinos turísticos mundiales, realizamos reuniones, hacemos promoción de la marca, realizamos alianzas para reactivar la marca Mundo Maya y trabajamos para detonar el turismo regional”, afirmó.

“Lo prioritario ahora es que los yucatecos viajen de un lugar a otro dentro del estado, que consuman lo local, que los de Mérida visiten Valladolid, Tekax, Río Lagartos y viceversa. Tenemos que cuidar la salud porque sin ésta y sin que la gente tenga dinero, la situación no estará bien”, dijo.

“La buena noticia es que Sefotur está lista para iniciar las campañas de promoción para traer el turismo de nuevo con todas las medidas de seguridad sanitaria, haremos promociones y daremos incentivos pero sin abaratar el destino, sino todo lo contrario, para que aumente la pernocta y la derrama económica en los sitios turísticos”, indicó. “Estamos usando más la tecnología digital, ya estamos por reactivar el segmento de turismo de romance con un plan seguro para las bodas, que incluirá ceremonia de pedida de mano de la novia, ceremonias religiosas con poca asistencia hasta que llegue el momento de realizar las bodas masivas como antes. Lo mismo hacemos con el turismo de reuniones, el parque temático Xilbalba de Grupo Xcaret también está por abrir en Valladolid”.

La titular de Sefotur aseguró que las inversiones por $17,000 millones planeadas en Yucatán continúan firmes. Ningún inversionista se ha retirado del estado, dijo, y llegan nuevos proyectos. Lo que sí hay son retrasos en la ejecución de los proyectos por cuestiones de la pandemia.

“ Incluso, el hotel Presidente Intercontinental, que malamente dijeron que se iba de Yucatán, en realidad cambió de marca, llegó nueva marca internacional hotelera y el hotel Marriot y otro más ya abrieron sus puertas al turismo en la ciudad”, aseveró.

“Tendremos en septiembre el tianguis turístico digital que será un éxito y el tianguis turístico presencial en marzo de 2021, que también será un éxito”, dijo. “Jamás imaginamos que nuestro Centro de Convenciones Siglo XXI lo estrenaríamos como hospital, porque hoy está a disposición de los yucatecos que tienen Covid, pero esperamos que en marzo de 2021 se llene con el Tianguis Turístico de México”, afirmó.

Michelle Fridman también anunció que cuando haya condiciones sanitarias más seguras, Yucatán reanudará su asistencia a las ferias turísticas mundiales para continuar con su promoción para alentar una recuperación en el menor tiempo posible.

“La nueva tendencia turística son los viajes de corta estancia, de visitar lugares abiertos, sitios de naturaleza, tener contacto con la gente y Yucatán está lleno de estos recursos”, señaló Michelle Fridman Hirsch.

La funcionaria recordó que la industria turística yucateca ya empezó a abrir gradualmente, principalmente con los hoteles y restaurantes, pero no podría definir una fecha de reapertura total porque la reactivación se planea mediante un esquema de “olas” de acuerdo con la evolución del coronavirus en la entidad.

A su decir, en este mes de julio el aeropuerto de Mérida ya tendrá recuperado el 60% de sus frecuencias suspendidas por la pandemia; indicó que en agosto se reanudará el vuelo directo Mérida-Tijuana y ya está en operación la ruta a Miami.