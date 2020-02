“Yucatán será una potencia turística”

Miguel Torruco destaca avances en esa materia

Yucatán será una potencia nacional en materia turística, aseguró el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, al ofrecer la conferencia: “Como va el sector turístico en México”.

En el marco del Foro “Energía para el desarrollo de México”, organizado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el funcionario hizo un recorrido por las acciones más importantes de 2019 y los primeros resultados en materia turística del actual gobierno.

Entre estas destacó la visita al país de 44.7 millones de turistas internacionales (8.3% más que en 2018); el gasto en dólares de los visitantes internacionales que fue de 24 mil 800 millones (10.2 más que en 2018) y los 129 millones de turistas hospedados en hotel, lo que representó un 1.2% más que en el 2018 (78.4% nacionales y el 21.6% (internacionales).

El secretario de Turismo dijo que hoy se cuenta con 22 mil nuevos cuartos de hotel en el país y todo lo anterior generó 243 mil empleos directos, un 5.8% más que en 2018, con lo que se alcanzó la cifra de 4 millones 431 empleos en el sector.

Entidad

En Yucatán dijo que las buenas cifras han sido un “disparo total hacia arriba” del turismo ya que 3.2 millones de turistas es la cifra histórica más alta, lo mismo que un 15 por ciento más en pernocta, sobre todo 19.3 más en derrama económica y es muy importante ver que 6,200 millones de pesos se derramaron en 2019.

Esto, dijo el funcionario federal, es el inicio de lo que será una gran potencia nacional en materia turística, gracias al empeño y a la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Durante su conferencia en el Centro de Convenciones de la Canaco en la que estuvo acompañado de José Manuel López Campos, presidente de Concanaco, y de la Secretaría de Economía de México, Graciela Márquez Colín, entre otros, explicó que en Europa y América han existido movimientos que tienden hacia la liberación de las fuerzas económicas y sociales.

Esos movimientos de cambios que se han suscitado, comentó, son demasiado reciente para poderlos explicar en forma específica, la realidad es que ya se superaron los sistemas ideológicos de los tres siglos anteriores”, dijo el conferencista y precisó que tal pareciera no se estaba sólo ante el cambio cronológico, qué significó el cambio de siglo, sino en algo más profundo.

“Por lo pronto les puedo asegurar que las próximas dos décadas, la humanidad dispondrá de más tiempo libre, más ingreso, mejores medios de comunicación y transporte, pero sobre todo, las Naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven su identidad histórica cultural y gastronómica, serán los países que realmente competirán y ganarán la batalla”, dijo.

Torruco Marqués indicó que el turismo contribuye a la economía nacional por encima de la actividad de construcción y es un sector tan importante que está por arriba de la industria de la construcción y por abajo del comercio de la industria y manufactura y de servicios inmobiliarios.

El secretario dijo que México seguirá apostándole al turismo y reconoció que se tuvo un inicio un poco lento porque no fue nada fácil darle un recorte al 37% del personal directivo.

“Le dimos de baja a los directores generales adjuntos con sueldos impresionantes, al séquito de asesores y de seguridad y de una serie de directivos, quitamos una subsecretaría y otras dependencias para seguir trabajando, hoy somos menos, pero con más eficiencia”, puntó el funcionario federal.

Sobre el Tren Maya recordó cómo se integró esta parte de Yucatán al proyecto.

“Desde la época de la transición invité a todos los gobernadores a comer a la casa, uno por uno, para romper el turrón y les dije que aquí no hay colores, aquí hay acciones, sobre todo resultados, lo primero que me dijo Mauricio Vila, que al no estar considerada Mérida con sus zonas arqueológicas pues no es Tren Maya”

El secretario le respondió que estaban en la transición pero podían avanzar y recibió todo el documento mostrando el fundamento, mismo que le mostró al presidente electo y él dio la razón, al término de la junta en la casa de campaña, la Casa Chihuahua, pidió que se diera a conocer que se integraba Yucatán al tren maya.

“Va a ser un detonante, y a donde voy a las ferias internacionales comenzamos a hablar del tren maya y hay mucha expectativa, será la forma de integrar regionalmente a cinco estados de la república que requerían mucho apoyo de la Federación”, dijo.— Luis Iván Alpuche Escalante

Proyecto Península

Invitación

Expectativa

