Resuelve el 15.3% de las denuncias que recibe y el desempeño óptimo es de 85 por ciento.

La Fiscalía de Yucatán truena en “Efectividad en procuración de justicia” en el Sistema Penal Acusatorio, al igual que las demás del país.

Ninguna de las 32 fiscalías o procuradurías de México alcanza el valor óptimo de desempeño, que consiste en resolver el 85% de las denunciadas recibidas durante un año.

La calificación más alta fue de 40.2%, que equivale a lograr 47 puntos de 100.

Aunque reprobó, Yucatán ascendió del puesto 31 al 20 en ese indicador, al incrementar los casos resueltos de 5.8 a 15.3% de 2017 a 2018, reporta la investigación Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías de 2019, de Impunidad Cero.

Esta última precisa que “se consideran como efectivas las siguientes determinaciones: no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, criterios de oportunidad del Ministerio Público, incompetencia, acumulación, sobreseimiento, otras causas o decisiones de terminación, carpetas vinculadas a proceso, y casos resueltos por justicia alternativa”.

¿Qué no es efectividad en el Sistema Penal Acusatorio?

Añade que “la determinación de enviar una carpeta de investigación al archivo temporal no se considera como efectiva” porque no se cumplen los objetivos de determinar si hay o no delito qué perseguir y si hay o no probable responsable, y que las denuncias archivadas “representan un pasivo para la procuración de justicia”.

La entidad yucateca es el único de los tres estados de la Península de Yucatán que aumentó su efectividad.

Sin embargo, Campeche tiene el mejor desempeño de los tres en este indicador, a pesar de que cayó del quinto al octavo sitio nacional, al bajar su efectividad de 33.1 a 27.3 por ciento.

Quintana Roo descendió del puesto 23 al 30 nacional y del segundo al tercer sitio peninsular. Su efectividad bajó de 9.8 a 7.8 por ciento, es decir, resuelve 7.8 de cada 100 denuncias que recibe.

Nayarit, Guanajuato y Querétaro tienen las fiscalías con mayor efectividad, con 40.2, 37.3 y 33.1 por ciento de casos resueltos, respectivamente, en 2018.

No obstante, un año antes la efectividad nacional fue mayor, con Guanajuato (51.3%), Nayarit (44.6%) y Colima (41.5%).

Gráfica de Impunidad Cero en su investigación Índice de Desempeño de las Fiscalías de México en 2019.

Colima cayó al puesto 22 del país, al desplomarse su efectividad a 13.3 por ciento en 2018, en tanto que Querétaro subió del décimo primer puesto que ocupó en 2017 al segundo lugar al resolver 21.6% de las denuncias que recibió.

La caída general de la efectividad se refleja en la media nacional, que en la península es superada solo por Campeche.

“En el Índice 2019, la efectividad a nivel nacional se estimó en 19.4%, porcentaje inferior al obtenido en el Índice de 2018 para el Sistema Penal Acusatorio, que fue de 21.4%”, precisa Impunidad Cero.

¿Por qué bajó?

“La principal diferencia es el descenso en los asuntos en los que se formuló imputación o se solicitó la vinculación a proceso, que pasó de 5% a 3.4%”, indica.

“Hay un aumento en asuntos resueltos por justicia alternativa (equivalente a acuerdos reparatorios en las variables del Censo del Inegi, utilizado en el análisis del año pasado); pero también hay un descenso en los sobreseimientos y en el no ejercicio de la acción penal. Las variaciones en las otras determinaciones efectivas de las carpetas fueron menores”, explica la agrupación en su reporte de 2019.

Las menos efectivas

La Fiscalía menos efectiva es la de Guerrero, que resolvió solo 6.3 de cada 100 denuncias que recibió.

El segundo sitio de menor efectividad lo comparten Quintana Roo y Jalisco, con 7.8%.

La tercera Fiscalía menos efectiva es la de Aguascalientes, con 8.9 por ciento de casos resueltos.

En 2017 Jalisco tuvo el deshonroso primer lugar de menor efectividad, con 5.4%, seguido de Yucatán, con 5.8, y Tamaulipas, con 6.2% de casos solucionados.

Las soluciones en Yucatán

En 2018 en Yucatán, la mayoría de las denuncias se resolvió por justicia alternativa, en segundo lugar por “otras causas de determinación”; en tercero, por carpetas vinculadas a proceso; en cuarto, por incompetencia, y en quinto sitio, por abstención de investigar, reporta Impunidad Cero.