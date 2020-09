Yucateco, dispuesto a perder la vida en espera de que AMLO lo reciba

MÉXICO.- Dispuesto a pasar hambre e incluso a perder la vida, Marco Castillo Castillo se instaló hoy a las puertas del Palacio Nacional en espera de ser recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A las siete de la mañana comenzó su manifestación. Colocó sus mantas sobre unas vallas y se encadenó a una de ellas. A quien por ahí pasaba les narraba lo que ha repetido durante los últimos nueve años: que a su hijo lo asesinaron en Valladolid en 2011 y que no le han hecho justicia.

Como hemos informado, la muerte del joven Felipe Castillo Tzab, de 17 años, fue considerado por la Fiscalía de Yucatán como suicidio. El cuerpo fue encontrado colgado de un árbol.

Ya instalado junto a un poste lo acompaña su bicicleta, misma con la que inició el recorrido desde Chetumal el pasado 17 de agosto. Ahí, en la plancha del Zócalo no es el único manifestante.

Sobre el presidente aún no sabe nada. Alrededor de las 9 de la mañana dos personas que dijeron ser de Atención Ciudadana de la Presidencia se acercaron para preguntarle qué quería. Uno de ellos lo escuchaba con los brazos cruzados y otro, con un café en mano. No tomaron nota, ni le dieron respuesta.

"No me voy a mover de aquí, estoy en ayuno. No creo que no le hayan informado que hay un encadenado aquí. Le pido con todo respeto que me atienda", dijo en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook donde narra toda su travesía.