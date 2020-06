“Investigan queja” de abuso policíaco

Zacarías Curi: No denunciaron en la Fiscalía ni Codhey

PROGRESO.— El alcalde Julián Zacarías Curi replicó que se investiga la acusación de abusos hecha contra policías municipales y que no hay denuncias contra ellos ni en la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) porque ambas autoridades no han hecho requerimiento alguno al Ayuntamiento.

El primer edil respondió así a la diputada estatal Milagros Romero Bastarrachea, quien el viernes 19 informó que como presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Poder Legislativo, solicitó a Zacarías Curi un informe detallado sobre la detención de la profesora María Guadalupe P.S., quien presumiblemente fue acusada junto con su esposo, Roni Gonzalo Torres Mena, de haber estado involucrada en el asesinato de un policía (Luis Manuel Pacheco Chuc) cometido en la madrugada del 10 de junio en una caseta de vigilancia de Progreso.

La legisladora recordó que María Guadalupe P.S. denunció (en Facebook) que policías los detuvieron ilegalmente el miércoles 10 en la madrugada y a ella la torturaron con golpizas que causaron que aborte a su bebé de dos meses de gestación.

En su cuenta de Pech Yopis en Facebook, la mujer publicó, el lunes 15, que interpusieron demandas penales y civiles contra Zacarías Curi por difamación y calumnia, y contra la Policía Municipal “por secuestro, tortura, fabricación de pruebas y por el asesinato de mi bebé en gestación”.

Al respecto, en un boletín recibido anteanoche sábado, Zacarías Curi dijo: “Siempre estaremos dispuestos a atender las solicitudes y a resolver las inquietudes de los ciudadanos.

“Está en curso una investigación para que se deslinden responsabilidades y se conozca la verdad. No ha habido denuncia o querella alguna, sólo versiones difundidas en redes sociales.

“Con el firme objetivo de que se esclarezcan los hechos a los que se refieren esas versiones, se deslinden responsabilidades y se conozca la verdad, informo que no se ha recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía General del Estado de Yucatán o solicitud de información de organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. No ha habido denuncia o querella alguna, solo versiones difundidas en redes sociales.

“Las autoridades del Ayuntamiento de Progreso, que tengo el honor de encabezar, están realizando, desde que se tuvo conocimiento de este caso, una ardua, intensa labor de investigación, siguiendo siempre los procedimientos que marcan las normas; en todo momento he estado al pendiente de los avances de esta investigación, aún en curso, supervisando que se respeten y salvaguarden los derechos de los presuntos involucrados.

“El Ayuntamiento de Progreso, en congruencia con su política de puertas abiertas y rendición de cuentas, está a la completa disposición de compartir la información que se recabe de este caso con los tres órdenes del gobierno estatal, así como con los organismos autónomos que así lo soliciten y requieran.

“Un servidor, en lo particular, es el mayor interesado de que, en este caso, se conozca la verdad.

“Por esa razón, reitero la disposición a compartir la información que arroje la investigación que, como ya señalé, se está realizando con profesionalismo y objetividad.

“Por este medio hago de nuevo énfases en que, desde el inicio de mi administración, he dado la instrucción de no tolerar acto alguno que vaya contra lo que dicten las leyes y de respetar los derechos humanos; he dado puntual seguimiento a que esta instrucción sea cumplida. Los progreseños son testigos de esto.

“En Progreso no se tolerarán abusos de autoridad, así como tampoco versiones que manchen el desempeño de quienes aquí́ trabajamos, esforzándonos día con día en construir una ciudad más justa y ordenada, concluyó Zacarías Curi.

Progreso Policía Municipal

La corporación, que dirige el comandante de la SSP Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, acumula escándalos y quejas por abusos o irregularidades

Denuncian robo

El 14 de junio de 2019 se difundió un vídeo de Caamal Gutiérrez y otros policías municipales que sacaron una moto de una casa. La Policía alegó que con ese vehículo huyó un acusado de robo. Caamal Gutiérrez fue suspendido pero reinstalado el mismo mes porque el alcalde Julián Zacarías Curi dijo que la investigación de Asuntos Internos (de la Policía) arrojó que no cometió un delito.

Acusan homicidio

El 24 de febrero de 2020 Gaspar Avelino Sulub Cimé, de 45 años, fue detenido en una calle de Progreso y al día siguiente la Policía reportó que murió el la patrulla que lo llevaba a la Fiscalía, la cual dijo que según la autopsia murió por broncoaspiración, pero la familia denunció por homicidio a la Policía Municipal porque una segunda necropsia arrojó que sufrió tortura, se ahogó con su propia sangre y falleció de traumatismo craneoencefálico.

Policía con antecedente

Un documento público de la SSP evidencia que Luis Manuel Pacheco Chuc, quien fue asesinado el 10 de junio, fue contratado como policía municipal de Progreso a pesar de que la SSP lo dijo de baja en 2011 por cometer un robo en su día de descanso como policía en Hunucmá.

Acusa tortura, aborto...

Yopis Pech se quejó de que policías municipales la detuvieron a ella en su casa, dejando solo a su hijo menor de edad; mujeres policías la sometieron del cuello, le dieron puñetazos en el vientre, la encapucharon y la llevaron a otro sitio, donde la golpearon otra vez, entre otros abusos. La liberaron gracias a un amparo que tramitó su familia, pero abortó.