Zacarías: Firmes para la reparación de los daños

Ofrece llegar “al fondo”

PROGRESO.– El alcalde Julián Zacarías Curi confirmó que el Ayuntamiento que preside llegó a un arreglo con cinco de los 11 ex ediles del trienio 2015-2018, imputados por cohecho, pues los ex servidores públicos como los denomina la Comuna, repararon el daño cometido y pagaron en su momento.

El alcalde hizo declaraciones sobre el caso de los ex ediles denunciados por cohecho, al término del evento de saneamiento del muelle de La Caleta que se realizó ayer miércoles por la mañana, dijo que solo cinco de los 11 repararon el daño y pagaron en su momento.

En relación a los ex ediles imputados que ahora laboran en el Ayuntamiento en distintas dependencias municipales, el alcalde recalcó que cinco repararon el daño, pagaron en su momento y como sanción les impusieron labor comunitaria, lo cual, dijo, no le corresponde a él decirlo.

Asimismo precisó que el representante jurídico de la Comuna apeló sobre el caso de dos ex ediles imputados que solicitaron la suspensión condicionada con salida alterna aprobada por el Juzgado de Control.

Julián Zacarías puntualizó que solo cinco repararon el daño, con los otros seis “el proceso judicial sigue y nos vamos a ir hasta las últimas instancias, estamos firmes para la reparación de los daños y llegar al fondo de esas situaciones”.

El Ayuntamiento, cuando aborda el caso de cohecho que denunció la comuna anterior ante la Fiscalía Anticorrupción, no menciona ex ediles, sino ex servidores públicos y tampoco se refiere que formaron parte de una administración municipal.

Asimismo, el alcalde no identifica a los ex servidores públicos que ya repararon el daño, ni cuánto pagaron, ni la fecha en que lo hicieron.

Ya se comprobó que los ex ediles imputados Alejandro Pool Vázquez y Jorge Casanova Simá, laboran en la Comuna. Se menciona también a Gabriela Flores Chan y Arturo Núñez Castro, quienes serían los que ya habrían reparado el daño y pagado en su momento.

Al comentar el caso de los imputados por cohecho que laboran en el Ayuntamiento, el abogado Manuel Muñoz Silva, ex juez de paz, señaló que es hasta cierto punto inmoral que el Ayuntamiento emplee a ex servidores públicos acusados de corrupción, pues si una vez ya lo cometieron cohecho, podrían volver a hacerlo.

Dijo que al darles empleo en la Comuna, de manera tácita les perdonan el delito presuntamente cometido, los premian por haber participado en la campaña política y haber apoyado a los candidatos panistas para que ganaran las elecciones.

En opinión de Manuel Muñoz, por respeto a la sociedad, a los ciudadanos, el Ayuntamiento no debió contratar como empleados municipales a ex ediles que la misma Comuna denunció por cohecho ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.— GABINO TZEC VALLE

DiariodeYucatan