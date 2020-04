Zacarías: “No vengan a Progreso”

Dueños de casas veraniegas deben quedar confinados

El presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, hizo un enérgico llamado a los vacacionistas: “No vengan al puerto, no hay nada que hacer, los restaurantes y las playas están cerrados, no es momento de vacaciones ni de paseos”.

Para tratar de frenar la posible llegada de paseantes este fin de semana, que son vacaciones de Semana Santa, Zacarías Curi mantendrá los retenes policiacos a las entradas del puerto, solo permitirá el acceso a personas que tienen casa veraniega o familiares con casa en el puerto, pero quienes ingresen tendrán que obedecer las disposiciones sanitarias y la obligatoriedad del confinamiento en el hogar.

Por medio de drones que opera la Policía Municipal para vigilar de calles y playas, el patrullaje marino de la Armada y el sobrevuelo de helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública pretenden vigilar que quienes viven en el puerto respeten las medidas de la contingencia sanitaria durante el tiempo que dure la cuarentena.

La Policía Municipal de Progreso instalará retenes en la carretera de entrada a Chuburná por Sierra Papacal, a la entrada de la carretera federal Mérida-Progreso, a la entrada a Chelem y Chicxulub. Si la situación se complica para la policía municipal, enseguida pedirán apoyo y refuerzos de las Policía Estatal y Guardia Nacional.

“El helicóptero de la SSP ya retiró gente que navegaba con fines de paseo y diversión y la policía municipal retira a quienes pasean en cuatrimotos”, recordó.

“A la gente originaria del puerto no se le hacía justo que lleguen visitantes y estén paseando en cuatrimotos y lanchas. La SSP y la Guardia Nacional realizan rondines por toda la costa yucateca para exhortar a las personas que no entienden que no son vacaciones y que tampoco entienden que pasamos por una pandemia muy grave y en apoyo a esta labor, la Capitanía de Puertos prohibió el tránsito para embarcaciones recreativas y de paseo en el mar”.

Zacarías Curi recordó que en temporadas vacacionales de Semana Santa llegan al puerto de Progreso poco más de 200,000 habitantes y visitantes y en esta temporada los que ingresaron por tener una propiedad, el 80% permanece aislada en su casa y el resto viaja por días.

“En esta pandemia da igual que pases la cuarentena en tu casa de Mérida o del puerto. Progreso está cerrado y no está abierto nada que atrae a los visitantes. Ni crean que si vienen podrán comprar cervezas porque estamos aplicando la ley seca en este municipio”.

El presidente municipal dijo que “primero tenemos que tener claro que estamos en un período de contingencia sanitaria; segundo, recibir vecinos en el puerto inquieta a quienes toda su vida han vivido en el municipio y por ello implementaron estrategias de disuasión y difusión para exhortar que en este período de contingencia no son vacaciones ni tiempos de paseo.

También procuró desactivar todo lo que atrae a los visitantes en las épocas de vacaciones normales como prohibir la navegación marítima, los atractivos, los restaurantes, los sitios de venta de cervezas, los paseos en cuatrimotos o las fiestas donde la gente llega para buscar sus cervecitas.

“Si vienen porque tienen casa o algún familiar, los seguimos con drones policiacos para verificar que así es”, señaló.

“Que no vengan con la idea de venir a fiestas, de buscar sus cervecitas, de pasear en lancha o bañarse en el mar. Estamos en una situación complicada en todo el mundo, y el puerto no es la excepción. El consumo de bebidas alcohólicas estaban aumentando los casos de maltrato familiar y agravando la situación económica de las familias porque no hay pesca, no hay cruceros, no hay dinero, no hay comida. No hay nada en Progreso”.

El alcalde señaló que los dueños de casas veraniegas tienen derecho de ocupar sus propiedades, pero deberán acatar las disposiciones sanitarias y sujetarse a las medidas de la autoridad. No pueden pasear por las comisarías, la playa y el mar ni organizar fiestas porque la población originaria pasa momentos muy díficiles y cualquier situación puede generar problemas sociales.

Recordó que el ayuntamiento depende de su recaudación, de los recursospropios y del apoyo del gobierno, pero ahora que no entran ingresos, él como primera autoridad no se queda de brazos cruzados y recurre a la iniciativa privada para apoyar a la gente necesitada.

Ya repartió y seguirá repartiendo en forma ordenada despensas, tortillas, pescado, pollo y huevo en grandes cantidades, y suministra agua a las zonas invadidas con tanques especiales que se llenan cada tres días.

Lamenta que a estas alturas de la emergencia sanitaria todavía haya gente que llega al puerto con fines vacacionales, que reclama por entrar a disfrutar del mar y la playa y no entienda o no esté informado que todo el puerto está cerrado y que hay una virus muy contagioso.

Toda persona que tenga más de la temperatura permitida, que tenga síntomas del coronavirus, que transporte bebidas alcohólicas, que no tenga las medidas sanitarias dispuestas no podrá ingresar al puerto.— Joaquín Chan Caamal

