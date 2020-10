“Zeta” les roba el sueño

Hasta ayer no había reportes de gente lesionada

VALLADOLID.— Aunque los efectos del huracán “Zeta” causaron menos daños que la pasada tormenta tropical “Gamma”, los vallisoletanos vivieron una madrugada de terror al no poder dormir por los rugidos y silbidos del viento y el movimiento de los árboles, que duró alrededor de seis horas.

Anteayer por la tarde, luego que el gobierno del Estado ordenó el cierre de los negocios, muchos turistas que llegaron de la zona arqueológica de Chichén Itzá no tenían dónde comer, así que algunos restaurantes tuvieron que cerrar poco después de las cinco porque ya tenían reservación.

Alfonso Rivero Flores, líder de los prestadores de servicios turísticos del centro histórico de la ciudad, manifestó que muchos visitantes que llegaron huyendo de Quintana Roo, no tenían donde comer, por lo que en su caso personal atendió a los que pudo, porque lo estaban presionando las autoridades para cerrar.

Las autoridades no pensaron en la afectación al turismo al ordenar el cierre total de los negocios, incluso se observaba a mucha gente en el parque principal.

El lunes, hasta alrededor de las 10 de la noche, la vida era normal en la ciudad, pero luego todos los visitantes se retiraron a sus hoteles que por cierto se averiguó tuvieron buena ocupación. Fue a la medianoche que se cortó el suministro de eléctricidad pues los vientos ya estaban soplando más fuerte.

Las familias se supone que se fueron dormir, pero a las 9:30 ya estaba pasando el huracán “Zeta” en la ciudad. Los vientos soplaban fuerte a una velocidad de más de 120 kilómetros por hora (kmh), con ráfagas de hasta 150 según se averiguó, acompañados de fuerte lluvia.

El rugido y los silbidos del viento, el movimiento de los árboles no permitían conciliar el sueño a las familias. Fue cerca de las seis de la mañana que dejó de soplar tan fuerte, lo que hizo suponer que el meteoro ya había pasado y sus remanentes continuaron con el mal tiempo, aunque la mayor parte del día estuvo nublado.

En un recorrido que se hizo al amanecer, se vieron calles llenas de hojas de los árboles; en el parque principal cayeron otras ramas, mismas que fueron retiradas por personal de Imagen de la Comuna.

El atrio frontal del ex convento de San Bernardino de Siena se inundó. En ese lugar aún no se retiran algunos troncos de los árboles caídos desde la tormenta “Gamma”; donde también se vino abajo un reloj que se instaló hace varios años, pero que no funcionaba.

En el parque de San Juan, cayeron algunos árboles y un poste, en el parque del fraccionamiento X-corazón se cayeron muchas ramas y árboles que dejó el lugar como un campo de batalla. En la calle 31 entre 32 y 34, se vino abajo un poste de la CFE sobre una casa, pero alrededor del mediodía personal de la CFE ya lo había cambiado.

José López Camejo, coordinador de Protección Civil del municipio, informó que hasta donde ya se contabilizó en esta ocasión cayeron alrededor de 20 árboles, comparado con lo que ocasionó la tormenta “Gamma” que fueron más de 1,000. Por fortuna los que estaban débiles cayeron y los que quedaron de pie pero sentidos, son los que se vinieron abajo en esta ocasión. Dos de ellos cayeron en igual número de casas en el fraccionamiento “San Isidro I y II.

Comentó que solo cuatro personas fueron desalojadas de la zona de Punta Laguna, mismas que fueron llevadas al albergue AME, ubicado en la colonia Fernando Novelo.

El funcionario informó que se conformaron siete brigadas que recorren colonias y comisarías para conocer los daños ocasionados. Uno de los grupos llegó machete en mano para cortar los árboles y ramas que quedaron en la calle y los parques.

Por fortuna, comentó, hasta el momento no tiene reporte de alguna persona lesionada o algún accidentado, todo se traduce en caída de árboles, ramas y algunos postes. Trabajadores de la CFE que llegaron de otros lugares trabajaron a todo vapor y en la mayoría de los sectores de la ciudad desde las 10 a.m. ya se había restablecido la corriente, solo en algunas partes como en la colonia Emiliano Zapata y los alrededores del barrio de Santa Ana, fue poco más tarde.

En cuanto a los servicios, la ciudad amaneció nublado ayer, pero un gran número de vendedores semifijos de alimentos salieron a vender, incluso en el Bazar Municipal uno de cinco locales abrió sus puertas para darle servicio a los turistas, igual que los restaurantes que están los alrededores del parque principal.

La mayoría de los negocios del centro comercial, no abrieron sus puertas por la mañana, pero lo hicieron por la tarde. El mercado municipal permaneció todo el día cerrado, lo que causó molestia de algunas locatarias que llegaron desde sus comunidades a vender, pero no se los permitieron.

Por la tarde de ayer, la ciudad poco a poco fue regresando a las actividades normales, aunque el cielo permaneció nublado con amenaza constante de caer de nuevo la lluvia.— Juan Antonio Osorio Osorno