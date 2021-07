“Zika” regresa a Tizimín con una medalla de oro en la Olimpiada Nacional

TIZIMÍN.— El atleta tizimileño Roger Kantún Ku “Zika” sigue cosechando éxitos y poniendo en alto el nombre de su municipio y el de su estado, al ganar la medalla de oro en la Olimpiada Nacional Conade en la disciplina de luchas asociadas, que se llevó al cabo en Monterrey.

“Zika” obtuvo la victoria el sábado ante los representantes de los estados de Oaxaca, Durango, Hidalgo y Quintana Roo.

El joven retornará a Tizimín mañana miércoles.

Entrevistado vía telefónica, el atleta dijo que fue una competencia en la que se sintió muy tranquilo y seguro de ganar.

“Nunca se rindan, que se tracen un objetivo claro y no se den por vencidos hasta cumplirlo, porque sería impedir el desarrollo de ese objetivo”, externó.

Resaltó que para lograr las metas, sobre todo en este deporte de las luchas grecorromanas, se requiere mucha disciplina y orden, los cuales ha aplicado desde sus inicios y le han servido para llegar en donde está.

Indicó que retornará a su casa para descansar con su familia y posteriormente retomará su preparación para participar en Hungría y representar a México en esta disciplina deportiva.

“Zika” cuenta con la asesoría de su entrenador Juan Basto, con quien comparte estos logros.

“Quiero agradecer a toda la gente que me apoya con sus palabras, con seguirme a través de las redes sociales, a los que me motivan a seguir adelante con este deporte que me apasiona y mucho más al alcalde Reyes Aguiñaga Medina que siempre me ha respaldado”, concluyó.— ISAURO CHI DÍAZ