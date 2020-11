TEKAX.— Tres horas después que un grupo pro animalista realizó hoy un plantón frente a la casa de Bonifacio C., denunciado por zoofilia en Tekax, la familia que vive con él lo abandonó.

De acuerdo con información proporcionada por la doctora Rocío Quintal López, organizadora de la protesta, alrededor de las 7 de la noche los ciudadanos que vigilan el domicilio de “Bon” para que no escape de la justicia, vieron que llegó una camioneta de una tonelada a la vivienda.

Los ocupantes de la casa sacaron sus pertenencias y, al terminar de cargar el vehículo, se fueron, dejando solo al sujeto, denunciado por zoofilia y maltrato de animales.

“Me acaban de reportar que las personas que vivían en la misma casa de Bonifacio C. recogieron sus cosas y se fueron”, informó la doctora. “Parece que no piensan seguir protegiendo a este señor, se quedó solo. Las personas que vivían con él subieron sus cosas en una camioneta y se fueron”.

La doctora Quintal López y un grupo de defensores de los derechos de los animales realizaron hoy desde las 2 de la tarde una serie de plantones y protestas para exigir justicia en el caso de los perritos y perrita víctimas de zoofilia a manos de “Bon”, a mediados de junio.

Pruebas de la zoofilia

Primero se plantaron en la plaza principal de Tekax, luego en la casa del agresor y por último en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General en esta ciudad, donde exigieron castigo para el violador de perritos, que sigue en libertad al día de hoy.

La protesta realizada a puertas de la representación en Tekax de la Fiscalía General del Estado. Exigen se actúe contra el agresor de animales (Foto cortesía)

“Hay pruebas y vídeos contundentes de que cometió actos de zoofilia contra dos perritas de Tekax y habría un tercer caso”, reiteró la activista.

“Ya pasaron cuatro meses y no se ha hecho justicia. El juez no ha girado orden de aprehensión, ¿qué está pasando con el poder judicial?, ¿qué pasa con ese juez?, ¿qué pasa con la Fiscalía, están jugando? Quieren que este caso y las otras denuncias se olviden, no pasará, no vamos a ceder, no vamos a bajar la guardia hasta que cumplan con su trabajo”, añadió

Recordó que el Código Penal, en su artículo 407 apartado sexto, tipifica el maltrato animal y la zoofilia como delitos.

Los activistas advirtieron que no permitirán impunidad, y cada vez subirán el tono de sus protestas en la calle y en las redes sociales.

