La calle 47 del centro de Mérida: historias de la vía que se convertirá en corredor gastronómico

MÉRIDA.- La calle 47 del centro de Mérida se ha transformado con el paso del tiempo. Ahora está en espera de convertirse oficialmente en un corredor gastronómico que la conectará con el Gran Parque La Plancha, obra cuyo inicio se anunció hoy 26 de octubre.

Sin embargo, su historia se remonta a los tiempos en los que se le llamaba la Séptima Norte, según el plano de Mérida de 1865, en el que la calle 60 era llamada Progreso y la 61, Central. De acuerdo con el catastro de 1902 había en esa calle 197 predios, "en su mayoría casas de ripio o embarro con techos de paja, aunque también había de mampostería o madera", explica la historiadora Leonor Reyes Pavón.

Es también el punto de partida del crecimiento de la ciudad hacia el norte. En 1888 se colocó la primera piedra de lo que hoy es el Paseo de Montejo, en la 47 con 56-A. Y ahí se quedó. Pasaron como 10 años para que se retomara el proyecto. Incluso se llegó a pensar que no iba a ser concluido. Finalmente fue el gobernador Francisco Cantón Rosado quien dio seguimiento a la obra, la cual se concluyó en 1904. Y tan no se creía que se terminaría que “un ramal del tranvía a Itzimná tomaba parte en el paseo, cuando no debería”, detalla Sergio Ceballos Castillo, autor del blog “Mérida en la historia”.

“La 47 tiene esta mirada que hay que hacer por capas de la ciudad. Vemos algunas casonas con notables fachadas e inclusive la gasolinera (58 con 47) es una obra de Manuel Amábilis, este famoso arquitecto que trabajó en el Ateneo Peninsular y en el Parque de Las Américas, entre otras muchas obras de mediados del siglo 20”.

“Si nos vamos caminando podemos ver y leer diferentes etapas constructivas de la ciudad y de los estilos arquitectónicos que afloraron en diversos momentos del siglo 20”, añade el investigador.

La calle 47 con Paseo de Montejo: historia del "remate" y la estatua

Con tantos años de historia, la calle 47 del centro de Mérida también ha sido escenario de polémicas. Entre las más sonadas están las que tienen que ver, primero, con la construcción de “el Remate”, que en realidad es el principio de la vía, y luego, con la estatua que se ubica frente a él.

"Render" de cómo quedaría el cruce de la calle 47 con Paseo de Montejo dado a conocer por el Gobierno del Estado

Sobre la efigie al inicio del paseo, desde que comenzó el proyecto se pensó en colocar alguna. Se consideró a varios personajes: Miguel Hidalgo, Cristóbal Colón, Porfirio Díaz, Nachi Cocom y Crescencio Carrillo y Ancona. Fue hasta 2010 cuando se colocó la estatua a Francisco de Montejo, en medio de voces a favor y en contra, recordó Ceballos Castillo.

“Quizá en 2010 podríamos tener un monumento un poco más diverso en cuanto a quienes estuvieron presentes en la fundación de la ciudad; que no solamente fueron los españoles, también estuvieron los indígenas del centro del país que acompañaron a Montejo y los afrodescendientes que acompañaban como esclavos a los españoles”, dijo.

Antes, la construcción del espacio conocido como "el remate" también llevó varios años. Primero, porque en los 80 operaba en el terreno de la 56-A entre 47 y 49 la gasolinera “Servicio Lago”. Luego, el terreno quedó ruinoso y en el abandono. Incluso el historiador Silvio Zavala Vallado en 1989 se manifestó a favor de su rescate, al igual que el de otros edificios como el Ateneo de Yucatán y El Olimpo, donde ahora se ubica el centro cultural. El terreno abandonado que se ubicaba donde se encuentra El Remate de Paseo de Montejo. Foto del Archivo Megateca captada en 1993.

En octubre de 1990, según el archivo del Diario, el Ayuntamiento de Mérida planteó la idea de construir en el lugar un “remate” en dicho terreno. El plan tardó en cuajar y se manejaron varias propuestas. Finalmente se inauguró el 5 de enero de 1995.

De esa zona, también hay otras anécdotas. Frente a lo que ahora es “el remate”, “había una glorieta con un roble, donde en la época de 1910 a 1920, durante el período de Salvador Alvarado, se colgaba a quien robaba o hacía alguna tropelía”, afirma Félix Antonio Rubio Villanueva, presidente de Gran Parque La Plancha y veterano guía de turistas.

“En los 60, hubo un monumento a Nachi Cocom, incluso se le trató de cambiar el nombre (al Paseo) a avenida Nachi Cocom. Era el lugar donde veíamos los desfiles del carnaval”, recuerda el también vecino de la zona.

Las esquinas del centro de Mérida y las cantinas de la calle 47

Otro punto de las historias forjadas sobre esta calle giran en torno a las esquinas y los negocios que les dieron nombre, entre ellos varias populares cantinas.

A la calle 47 con 60 se le conoce como la esquina del arco de Santa Ana, y es que ahí era el final de un paseo de arcos que empezaba en Santa Lucía, explicó Sergio Ceballos.

Para Rubio Villanueva las anécdotas giran en torno a sus recuerdos, ya que vivió su niñez y adolescencia en la casona de la calle 47 con 50. “Ahí estuvo la tienda 'La Navidad', la más popular y famosa de la zona, excelentemente de surtida por mi señor padre don Mateo Rubio Salazar. En contraesquina estaba el bar ‘La letra’ (que funcionó con diferentes administraciones hasta 2020 cuando llegó la pandemia)”, recuerda el hotelero.

En la 47 con 58 estuvo “el Tupinampa”, donde “ Pastor Cervera, uno de los famosos compositores yucatecos, quien tenía su puesto en el mercado (de Santa Ana), frecuentemente asistía. Yo recuerdo ir a disfrutar de la música de varios trovadores”. “La negrita” (calle 62) y el “Estado seco” (calle 66) son otras conocidas y antiguas cantinas ubicadas sobre la 47.

La calle 47 del centro de Mérida y sus esquinas

En la calle 47 con 52 está la esquina de “El cedro”, donde ahora se ubica el restaurante “Micaela”. “Ahí estaba la farmacia Vado Lugo, donde el doctor Ignacio Mejía estuvo 40 años dando consultas ahí”, recuerdo el turistero. En la 54, está “El Carrousel”. En la esquina de “El ciprés” (calle 54) estaba la lavandería de la familia Ley, a finales de los 50.

La esquina de la calle 47 con 52 en el centro de Mérida, donde se encuentra el restaurante "Micaela"

Finalmente en la 48 con 47 estaba el molino “El bombardeo”, donde molían maíz, chocolate y café. Ahí ya se estaba frente a los terrenos de “La plancha”, a donde los niños acudían a jugar canicas,trompo, kimbomba, fútbol, béisbol o papagayo cubano, “los cuales se iban a los techos de los andenes del tren”, recuerda Félix Rubio.

La esquina de la calle 47 con 54 en el centro de Mérida, donde se ubica el restaurante "Oliva"

El tren también era un referente para los vecinos de la zona. Cuando se estaba construyendo la estación central se mandó a ampliar la calle 47, en su tramo de la 44 a la 50 y se adoquinó la parte comprendida entre la 48 y 46, que formó parte de los patios de la estación central, detalló la investigadora Leonor Reyes Pavón. En alguna época el tren de Mérida a Valladolid circulaba sobre la calle 48 y luego tomaba una curva para dirigirse al poniente sobre la 47, agregó. Más tarde, el tren pasaba sobre la 50 para llevar materiales de henequén hasta la cordelería San Juan.

Otro recuerdo son los encharcamientos que se registran en la esquina de la 47 con 50. Hace algunas décadas de mayor duración que los que se registran ahora. “Cuando el ciclón Janet se anegó toda la calle”, dice Rubio Villanueva.

La Cruz Leonística, Paternidad Responsable y los Scouts: dónde estaban

La calle 47 también cuenta con edificios que años atrás albergaron locales de la sociedad civil como la Cruz Leonística, Paternidad Responsable y los Scouts. En el caso de la primera, fue un hospital fundado por el Club de Leones en febrero de 1958, según el archivo del Diario.

El lugar contaba incluso con quirófano y cunero. Ahí se brindó atención médica diversa hasta aproximadamente finales de 2011. Luego, el edificio de la calle 47 entre 54 y 56 fue puesto en venta. Hoy día está divido en dos predios, uno de ellos es una cafetería.

El quirófano de la Cruz Leonística en 1977

Enfrente de ahí, en el predio 474, se encontraba Paternidad Responsable, cuyas oficinas fueron inauguradas en 1987. Ahí se impartían pláticas diversas sobre el cuidado de la salud física y emocional en la familia. La organización estuvo ahí hasta febrero de 2020 cuando fueron desalojados, en medio de un pleito legal que aún no concluye.

La Asociación de Scouts de México estuvo en el predio 453 de la calle 47 entre 50 y 52, donde hoy día funciona un restaurante de comida oaxaqueña.

La bendición del local de Paternidad Responsable en 1987

El corredor gastronómico de la calle 47 de Mérida: ¿qué tendrá?

Hoy, la calle 47 del centro de Mérida, en su tramo del Paseo de Montejo a la calle 48 de "La Plancha", tiene variedad de restaurantes, varios de ellos con cocina de autor y en locales cuya decoración y concepto los hace "instagrameables".

La decoración del restaurante "Catrín", ubicado en la calle 47 entre 52 y 54

Comida asiática, mexicana, desayunos, almuerzos y elegantes cenas son parte de lo que ahí se encuentra. Otra parte de las casonas remozadas son ahora hoteles boutique o alojamientos que pueden rentarse a través de plataformas digitales. En este marco llegará el corredor gastronómico. Casa Lecanda, uno de los hoteles boutique ubicados en la calle 47

De acuerdo con los datos preliminares dados a conocer por el Ayuntamiento de Mérida a principios de julio pasado, luego de que el Congreso le aprobó adquirir un crédito, las obras incluirán la rehabilitación de la calle 47, del “remate” de Montejo a la calle 46 de La Plancha, donde ampliarán las aceras, dejarán un carril de circulación vehicular, construirán bahías para estacionamiento donde hay viviendas, cableado subterráneo y otros mobiliarios urbanos.

Vista de la calle 47 luego del remozamiento, de acuerdo con la propuesta del Ayuntamiento de Mérida

Según lo que se ha dicho, la 47 sería de un solo carril porque se ampliarían ambos costados de las aceras para crear áreas de restaurantes al aire libre y mayor espacio peatonal. Estará arborizado y tendrá jardines en algunos tramos. Contará con iluminación nueva y en algunos tramos será ancha para dar cabida al estacionamiento de algunos vehículos. Los restaurantes tendrían mesas en el exterior

Para subsanar la falta de espacios para estacionar los vehículos en las calles, el Ayuntamiento construirá estacionamientos en calles cercanas. La presentación de las obras se realizó hoy martes 26 de octubre en un evento al que asistieron el gobernador Mauricio Vila Dosal, y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha. En él, el presidente municipal reiteró que la Comuna se encargará de las obra de la calle 47, que conectará con el Gran Parque La Plancha.El Gobierno del Estado se encargará de las de la calle 60, donde se colocará concreto texturizado y se ampliará el andador peatonal.

ud83dudd35 #EnVivo :: Presentaciu00f3n del Gran Corredor Turu00edstico-Gastronu00f3mico en las calles 60 y 47 del Centro Histu00f3rico. #Agenda2050 #Mu00e9ridaUnidaPorMu00e1s Posted by Renu00e1n Barrera on Wednesday, October 26, 2022

“La conexión que va a hacer el Ayuntamiento desde el Paseo de Montejo hacia el Parque de La Plancha va a ser muy importante y los restaurantes le van a dar mucha vida la calle. Siento que durante varios años se mantuvo muy triste. Todo depende de que el Ayuntamiento abra una serie de eventos culturales en algunos domicilios de la 47 y al principio del parque”, opina Rubio Villanueva, uno de los impulsores del remozamiento del lugar y a quien le emociona que "vuelva a tener vida" la calle donde creció.