Maestros en TikTok: Santos Tuz y "el profe Chucho", de la Península de Yucatán para el mundo

MÉRIDA.- "¿Cómo llegaste a las redes sociales?", se les preguntó. "La pandemia", fue la respuesta de ambos maestros, uno aún en formación, y el otro con 11 años de servicio. Ambos viven en la Península de Yucatán y son "tiktokers", seguidos por miles de personas que gustan de sus contenidos muy diferentes entre sí, pero con la educación como tema central en ambos casos.

¿Quién es Santos Tuz?

Santos Tuz Romero vive en Oxkutzcab y cursa el sexto semestre en la Escuela Normal de Ticul. Y aunque aún se prepara para ser docente, a sus 20 años ya es considerado todo un "edutoker" que promueve la lengua maya entre los más de 300 mil seguidores que tiene en TikTok. Su historia se dio a conocer el año pasado e incluso fue difundida por medios nacionales e internacionales.

"Durante la pandemia descargué el famoso TikTok. Había más tiempo de hacer actividades y vi vídeos educativos de otras lenguas. Pensé, ¿por qué no enseñar costumbres y tradiciones de Yucatán?", recuerda el joven entrevistado durante uno de sus recesos de la universidad.

Santos Tuz, durante una entrevista para la televisión nacional

A un año, además de tener presencia en otras redes sociales, también se convirtió en conductor de televisión, donde también da clases de lengua maya en cápsulas que combinan humor y creatividad, labor que complementa con su vida de estudiante, su gusto por el fútbol y con los talleres gratuitos que da a niños.

"Desde pequeño me gustaba enseñar las cosas que yo sabía. Ahora, aún no me creo que muchas personas me conozcan. Me siento muy orgulloso de lo que he logrado. Lo que más me llena de felicidad es cuando niños y jóvenes me dicen que están aprendiendo maya conmigo", dice Tuz Romero, quien también comparte en sus redes sociales los trabajos de bordado en punto de cruz que realiza su abuela.

El maestro de maya en TikTok busca alumnos orgullosos de su lengua

El docente en formación busca cambiar la visión sobre quienes hablan lengua maya. "Durante un tiempo los mayahablantes eran los que menos participaban en las escuelas. Había una mala ideología, se veía como algo malo o de lo cual avergonzarse.

"Yo siempre decía: 'tengo que mostrar que los que hablamos maya tenemos una gran herencia. Tenemos cultura viva en nuestra sangre. Hay que mostrar a los que se burlan de uno que nosotros somos afortunados".

"Las personas que son de fuera valoran más nuestra lengua cuando nos escuchan Hablar en maya para ellos es algo impactante.. Ojalá viéramos nuestra cultura como la ven las personas de fuera", señala el yucateco.

Santos Tuz

El joven aún tiene anhelos por cumplir. "Mi mayor sueño es que en Yucatán se enseñe en todas las escuelas primarias la lengua maya. Existe la falta de una universidad donde se enseñe".

Y deja este consejo: "Para los que hablan maya: no se sientan apenados, que se sientan orgullosos. Para las personas que están pensando que en aprender maya, que no tengan miedo, que se animen".

"El profe Chucho", la vida del maestro vista con humor

Por otro lado, Jesús Villanueva Castilla tiene 31 años de edad, de los cuales los últimos 11 se ha dedicado a la docencia. Egresado de la Escuela Normal del Bacalar "Javier Rojo Gómez", actualmente es profesor de tercer grado de primaria en Calderitas, Quintana Roo.

Tiene 35 alumnos a los cuales acompaña desde hace tres años, es decir, los niños no han tenido otro profesor de educación primaria más que a él. A ratos se refiere a la pandemia como si hubiera durado tres años... y es que para él abarcó tres ciclos: desde que sus entonces alumnos de primer grado se fueron de puente del 21 de marzo de 2020 hasta que regresaron a las aulas, este año, cuando ya estaban en tercero: "Iniciamos y terminamos la pandemia".

Integrante de una familia maestros, poco a poco descubrió el amor a la carrera que no creyó tener. En la pandemia llegó TikTok a su vida. "Decidí mostrar la parte de risa de lo que yo hago. Trato de divertirme sin dañar la parte docente; mostrar la parte divertida de mis alumnos y mis compañeros", explica.

Maestro "tiktoker" de Quintana Roo

Y así, en su cuenta en dicha red social actualmente tiene 54 mil seguidores, con vídeos que tienen más de 3 millones de reproducciones. "Esto empezó porque nos obligaban ir a las escuelas sin alumnos", recuerda. Entonces, desde su aula de clases se dedicaba a preparar material y enviar mensajes por WhatsApp a los padres de familia para que fueran por ellos. En sus ratos libres comenzó a reírse de sí mismo en vídeos cortos.

"Lo que me da gusto es que llegue a otras personas. La parte docente ahorita está un poco juzgada por parte de la sociedad. Siempre nos vamos a encontrar buenos y malos comentarios sobre los maestros. Lo que tu puedes lograr en tu grupo y en tus padres de familia, eso es lo importante", explica el profesor. Jesús Villanueva, "el profe Chucho", con un grupo de alumnos

Y es que Villanueva Castilla ve en las nuevas tecnologías y redes sociales herramientas útiles para la educación. "En la pandemia el que no avanzó o aprendió en herramientas tecnológicas perdió el tiempo en estos tres años. Fueron ellas los que nos permitieron acercar los conocimientos a nuestros alumnos. No se debe olvidar todo lo que aprendimos".

Consejos para alumnos y maestros

"Fue muy difícil y muy complicado, pero creo que el trabajo docente se logró. Hay quienes dicen que los años de pandemia fueron perdidos, yo digo lo contrario. Los alumnos que no tienen los aprendizajes de tercer grado es porque los papás no quisieron. Hubo papás que estuvieron muy al pendiente y otros que estuvieron alejados", recuerda el maestro.

Y es que para él, la educación es un juego de tres: "Si solo el docente da todo no se logra, si solo el padre o el alumno lo hacen, no se logra". "Lo que más habla de ti es lo que tu haces en el aula con tus alumnos", dice al explica que lo más satisfactorio es el después. "Que los alumnos sepan reconocer lo que hiciste con ellos, eso es lo más reconfortante.

Finalmente, el consejo del "profe Chucho": "Cualquier cosa que hagan, que lo hagan con todas las ganas posibles. Que lo hagan bien que lo hagan felices y que lo hagan porque quieren".