MÉRIDA.- “¿Por qué es la entrevista?”, pregunta. “Por el día del ferrocarrilero“, se le responde. Hace una pausa y dice: “Es hoy”, en referencia al siete de noviembre, día en que ocurrió el diálogo. Lo tiene muy presente y habla de los trenes como si todavía circularan por la ciudad.

Buenaventura García Trejo tiene 77 años de edad. Es vecino de la Jesús Carranza, esa colonia en la que muchos de sus fundadores son hijos del ferrocarril. A unas cuadras de su casa está el que fue durante 23 años su centro de trabajo: la Estación Central y los patios de La Plancha. De lo que él conoció no queda mucho.

En nueve días será inaugurado el Gran Parque La Plancha, donde las locomotoras son ya piezas de museo, los andenes son parte de la Universidad de las Artes de Yucatán y la mesa giratoria (esa que da nombre al lugar y que servía para que los trenes cambien de dirección) es ya una pieza con valor histórico. Del almacén, solo queda el cascarón de un viejo edificio el cual fue restaurado en su totalidad y es parte del Museo del Ferrocarril.

A él, eso, le da tristeza. “Bastante, porque parte de mi vida fue eso y ver cómo se destruyó todo el lugar donde tú trabajaste. Eso no debió nunca pasar, pero pues, ni modo, vino de arriba. Y hay muchos compañeros que tienen el mismo sentimiento al ver lo que fue nuestra fuente de trabajo, lo que vivimos, lo que hicimos, alegrías y tristezas…”.

Historias del ferrocarril en Yucatán

“A mí me gustaba trabajar y por eso a mí me llegaron a apreciar bastante; porque sabían que contaban conmigo a la hora que me vengan a buscar. El día que sea, contaban conmigo”, afirma.

Su sentido del deber y la obediencia queda expuesto al narrar cuando en algún 24 de diciembre lo fueron a ver a su casa para avisarle que debía reportarse a trabajar a esa hora. “Y ahí estaba”, dice. “El tren salía esté como esté el tiempo… y yo aprendí que las órdenes no se discuten, se cumplen”.

Su historia con el ferrocarril comenzó en 1968. Era un joven de 21 años que regresaba de la Ciudad de México. Un tío que trabajaba en los talleres le ofreció apoyo para entrar. Hicieron las gestiones ante el sindicato y sin saber de qué se trataba él eligió incorporarse al área de transportes.

Ferrocarrileros de Yucatán: así era su trabajo

Así ingresó al colegio de capacitación. Aprendió los detalles del reglamento de transportes ferroviarios: “Es un libro que contiene como 450 definiciones de órdenes de tren. Un reglamento completo para transportes, desde que uno sale hasta que llegue a la estación y todo lo que está involucrado en el camino”.

Un grupo de ferrocarrileros yucatecos con un tren de Ferrocarriles Unidos de Yucatán a sus espaldas. El entrevistado, Buenaventura García, en la tercera fila, el primero de derecha a izquierda. Foto de Memoria Histórica Ferrocarrilera de Yucatán.

Su programa de estudios también incluyó los frenos de aire de las locomotoras, así como las partes eléctrica y mecánica de estas últimas. Ya capacitado comenzó como ayudante de maquinista y trabajaba 100 horas al mes. Los empleados de base laboraban 180.

“Era un trabajo de mucha responsabilidad: si metías el tren demorado te lo cobraban por minuto y si había un accidente y tú no justificabas por qué pasó, te podían correr. Eso es lo que nos mantenía muy vivos en el trabajo, para que todo marche bien y en ese inter también llegamos a ver cosas muy malas: accidentes , que es lo más difícil”.

Históricos accidentes de tren en Yucatán

“Estaba viniendo de Valladolid y al llegar a la estación nos comunicaron que hubo un choque de trenes de frente, aquí entre Umán y Chocholá. Hubo un muerto y dos heridos. Un compañero quedó aplastado. Con eso lo digo todo, aplastadito quedó. El maquinista quedó sin un brazo y el ayudante, sin piernas. Estuvo muy feo. No lo vi, pero yo conocía a todos los compañeros y sientes la muerte de uno: se llamaba Pascual Uribia”, recuerda.

El choque de dos trenes en febrero de 1970.- Foto del Archivo Megateca

El accidente al que hace referencia ocurrió, según el Archivo Megateca, el 14 de febrero de 1970. Los recuerdos de García Trejo coinciden con la información publicada por el Diario en ese entonces. Según la crónica de este periódico, al maquinista Rubén Pantoja Cárdenas, uno de los dos supervivientes, le fue amputado el brazo izquierdo en el sanatorio Rendón Peniche (ubicado en la zona de La Plancha).

El carrotanque pasó por encima de la locomotora. Un trabajador del tren falleció aplastado.

Al ayudante Santiago Ortiz hubo que cortarle la pierna derecha con una coa para poder extraerlo de los fierros retorcidos que lo aprisionaban. Además sufrió lesiones en la otra pierna y fracturas en el brazo derecho. Los trenes que chocaron fueron uno que se dirigía a Campeche y otro que venía a Mérida con carrotanques. Uno de estos, a consecuencia del impacto, pasó por encima de la locomotora, arrancando la cabina viajaban los tres tripulantes.

Choque entre un autobús y un tren en Progreso

Acababa de pasar ese siniestro, cuando 10 días después, el 24 de febrero de 1970 le tocó a él. “Estábamos subiendo al muelle con siete unidades empujadas por la máquina hasta donde están los barcos. Era el último viaje que estábamos dando, porque comenzamos a trabajar desde el día anterior. Era de madrugada, cuando de repente yo vi las luces que movía el garrotero de forma violenta, que significa una parada efectiva.

“Boté la emergencia, pero el accidente ya había ocurrido. Se metió un camión de cargadores, que estaba bajando del muelle para Progreso. Lo partimos a la mitad y cayeron 12 cargadores debajo del tren. El chofer se durmió. Ese accidente lo tuve muy clavado acá, porque es muy diferente que te cuenten lo que pasó a que tú lo vivas”.

“Fue muy feo porque cuando me bajé ves un brazo por allá y una pierna por allá. Fue terrible vivir en ese momento”, recuerda. De ese percance, Diario de Yucatán reportó que “las escenas eran dantescas. Por todos lados quedaron pedazos del camión y cadáveres mutilados, incluyendo uno aplastado debajo de la rueda del ferrocarril”.

El tren de carga con máquina número 305 embistió a un autobús Ford del Sindicato de Trabajadores Henequeneros “Mártires de Chicago”, ocupado por obreros que regresaban después de sus labores en el vapor inglés “Bibí”.- Archivo Megateca

Trenes carga en Yucatán

A García Trejo le tocó ver los cambios en el ferrocarril. Cuando llegó era Unidos de Yucatán, luego se convirtió en el Ferrocarril del Sureste y después, en Nacionales de México. Incluso, cuando comenzó a trabajar, todavía existían las máquinas de petróleo, las cuales manejó en tres ocasiones.

“A mí me gustó siempre trabajar entre los cargueros. Me gustaba más estar de extra y no tener un tren fijo. Porque en el extra sí puedes dar de 20 a 25 viajes al mes, ganando más que uno que está fijo (de pasajeros) y que da 15 viajes”, explica.

Uno de los trenes en exhibición en el Gran Parque La Plancha de Mérida.- Sofía Vital

Después de ayudante se convirtió en maquinista. Durante sus más de dos décadas a bordo del ferrocarril vivió otros percances, principalmente cuando vehículos se atravesaban queriendo ganarle al tren. Incluso, alguna vez embistió un carro militar. Nunca hubo muertos, pero sí daños materiales.

Adiós a los trenes

Y fue un accidente el que lo obligó a abandonar las rieles. Regresaba de Campeche en un carguero de 21 unidades, cuando un par de kilómetros después de Kopomá se botó el freno de emergencia: “Volteo y veo que mi equipo está dando volantines; unidades, furgones, carrotanques. Se me cayeron 20 unidades, despedazadas. Traía combustóleo, tierra, trigo… La vía quedó despedazada”.

La máquina en la que viajaban dio varias volteretas con ellos adentro. “Gracias a Dios no hubieron muertos. Lo único que quedó en pie fue el cabús”, recuerda. El origen del percance fue un desperfecto en la vía, por lo que fue absuelto.

Sin embargo, la volcadura le dejó secuelas en la espalda que derivaron en una incapacidad total, que originó su jubilación. Y es que su principal temor era sufrir nuevamente un accidente que lo dejara imposibilitado o “medio loquito”.

A la fecha, aún frecuenta a sus excompañeros, con quienes recuerda los ferrocarriles, esos de los que habla como si aún transitaran por la ciudad y donde hizo una vida, con alegrías y tristezas.