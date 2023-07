Elecciones en México 2024: ''Lo mío no es el ego'', afirma desde Yucatán Xóchitl Gálvez Ruiz

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz advirtió que en las elecciones de 2024 estarán en juego la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, frente a un gobierno que no ha tenido capacidad de escuchar y ha alentado la militarización del país.

Durante una entrevista con el Diario, en su visita del fin de semana a Mérida, la legisladora habló de su decisión de participar en el proceso para elegir al candidato presidencial del Frente Amplio por México y dijo que si tuviera que elegir a su contrincante, en caso de ser ella la postulada, sería Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de Ciudad de México.

También indicó que ningún programa social debería tener uso electorero y señaló que a los empresarios se les debería apoyar en lugar de agredirlos e insultarlos porque son generadores de empleos, y éstos son necesarios para combatir la pobreza.

En el aspecto económico, consideró que Yucatán reúne las condiciones para ser una potencia, que debe pasar por una base de educación.

Sobre el relevo en la gubernatura en 2024, dijo que los yucatecos deberían voltear a otros estados que han apostado por continuidad de los gobiernos panistas.

Yucatán podría ser una potencia, dice la senadora

“Lo mío no es el poder por el poder, no es el ego. Es porque sí creo que este país se debe cambiar desde la honradez, desde la capacidad”, afirma la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

Desde su óptica, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ha faltado capacidad, sobre todo para escuchar. Considera que la pobreza no se va a resolver si no hay crecimiento económico y advierte que lo que está en juego en las elecciones de 2024 es la democracia, frente a un régimen que no quiere la transparencia.

En visita al Diario, la senadora, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, dedica también algunos conceptos a Yucatán. Xóchitl Gálvez Ruiz, en su visita a esta casa editorial

Dice, entre otras cosas, que esta entidad tiene todo para convertirse en una potencia y, en alusión a la elección de gobernador el próximo año, señala que se debe apostar a la continuidad y afirma que la visión de Morena de abrazos y no balazos “aquí no funcionaría”.

En la entrevista, resume su propuesta a los mexicanos en trabajo, honestidad, capacidad y disposición de escuchar.

Hace unas semanas usted se perfilaba para Ciudad de México y ahora la vemos en la ruta hacia la presidencia del país. ¿Cómo fue ese cambio?

Trato de ser una mujer con metas muy específicas. Yo tenía cuatro años estudiando la ciudad: qué hacer con el agua, qué hacer con la movilidad, cómo mejorar el transporte público, la seguridad... Y me decían: oye, deberías buscar la presidencia, tú tienes con qué, tienes carisma, estás preparada.

No quise oír esos cantos de la sirena durante muchos meses, pensando en que iba a salir alguien de la oposición, que había posibilidades de todos estos personajes de crecer.

Y la verdad es que un grupo de amigos muy cercanos, gente que no está en la política, me dijeron: Xóchitl, el país se está yendo y es muy egoísta de tu parte que no lo evalúes... Se pusieron muy intensos y les dije: a ver, déjenme pensarlo, déjenme hablar con Marko Cortés (presidente nacional del PAN) para ver si hay la posibilidad, si eso no está decidido. Si no, para qué me meto... Si de por sí dicen que la ciudad (de México) no me la van a dar, menos la posibilidad de esta candidatura presidencial.

Hablé con Marko Cortés y él me respondió: yo te lo he dicho, Xóchitl, desde hace mucho tiempo; te he estado midiendo, y no apareces porque no has levantado la mano.

Le dije que lo iba a pensar y evaluar, pero Marko hizo el anuncio. Y luego me cae el amparo (contra la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a concederle el derecho de réplica) el miércoles y el lunes voy a la “mañanera” y me cierran la puerta.

Entonces empieza a decir todo mundo “Xóchitl presidenta”, “Xóhitl va”. Y yo, sorprendida del apoyo social, de la expresión de los ciudadanos.

Se hace una página (en internet) que se llama Xóchitl Lovers y logran más de 60 mil firmas para pedirme que busque esta candidatura. No son los empresarios, no es cierto que Fox se sentó conmigo. Todo eso es falso.

Me fui a reflexionar a la montaña de mi pueblo (es oriunda de Tepatepec, Hidalgo), a caminar, a tratar de entender si yo podía ser. Y dije: pues nada pierdes, a ver si se dan las posibilidades, a lo mejor ni creces ni consigues las firmas.

Allí tomé la decisión. Por eso el martes (de la semana recién concluida) con un método que tiene sus imperfecciones pero también tiene sus virtudes, decidí que lo buscaría de la mano de los ciudadanos . No pienso gastar dinero. Tú no vas a ver en Mérida a una persona pagada por mí poniendo una mesa con firmas. No. Los que me han escrito de Mérida es diciendo: nosotros te ayudamos, ¿qué hacemos?

Creo que los políticos se equivocan cuando creen que todo se hace con dinero. Se hace con pasión, con amor, con enjundia, y creo que eso sí lo he estado provocando en los últimos días.

Más allá de proyectos políticos, ¿qué está en juego en la elección de 2024?

Mira, yo tenía la ciudad (de México) casi en la mano. Era la mejor posicionada en las encuestas, había varios personajes a los que les ganaba. Morena no tiene personajes muy fuertes en la ciudad. Era lo seguro, y acá (la búsqueda de la candidatura presidencial) es construir todo, desde cero.

Lo que está en juego es la democracia, lo que está en juego es que no desaparezca el INE, que no se hagan dueños de la Corte, porque lo que ellos quieren (el presidente y su partido) es poner, con todo respeto, a ministras como Yasmín (Esquivel) y como Loretta (Ortiz), que hagan lo que el presidente les dice, no lo que la Constitución dice.

Están en juego la transparencia y la rendición de cuentas. No hemos podido nombrar a los comisionados del INAI, que ha sido mi trabajo durante cinco años en el Senado porque entrevisté a todos (los candidatos), los evalué y está todo listo para el nombramiento, pero el presidente no quiere. ¿Por qué? Porque allí es donde se conocen los contratos de Dos Bocas, los contratos del AIFA (el aeropuerto Felipe Ángeles), donde se conoció lo de Segalmex.

El presidente no quiere que se abra la transparencia porque no le convienen los escándalos de corrupción que se van a dar a conocer.

Está en juego, sobre todo, la libertad. Está en juego la posibilidad de que las instituciones sean fuertes. El presidente es demasiado autoritario en algunos temas, la militarización del país es cada vez más grave. A los militares ya les entregaron obra pública, aduanas, aeropuertos... Eso no es bueno para un país, un país debe tener equilibrios.

Lo primero es ser la coordinadora de este Frente por México y, una vez que se logre, pues ahora sí vendrán los tiempos legales para empezar a hacer propuestas en las mesas.

Usted ha fijado su posición a favor de la permanencia de los programas sociales, pero ¿haría cambios para evitar su uso electorero?

No debería darse uso electorero a ningún programa social. Eso es algo que vimos muy mal del pasado, de esos gobiernos del pasado. El propio presidente se quejaba de eso cuando era candidato. El cambio que yo les haría es ponerles más.

Esto que visité con el gobernador Mauricio Vila (una escuela donde se aplica el programa piloto Clases de Robótica para Educación Básica) me gusta. Todavía es un modelo piloto, pero él lo quiere poner en doce municipios.

Que los niños aprendan inglés y tecnología, que puedan acceder a robótica y a “softwares” y a aprender código es lo que le va a dar a Yucatán otro camino hacia empleos relacionados con la tecnología.

O sea, un Tesla podría venir a Yucatán si hay capital humano, si se termina el ferrocarril hacia el istmo y se “jalan” los productos y se amplía el puerto de Progreso... Ése es el camino correcto para Yucatán.

El sueño ideal de Yucatán sería energía eólica, que la tienen; es nomás ampliar los permisos. Tienen “outshore” enfrente del mar (Estados Unidos), pueden producir lo que quieran de energía eólica. ¿Agua? Yucatán tiene, hay que tratar el agua residual para que se vaya a la industria.

Hay que dar algunas competencias laborales adicionadas a los jóvenes de universidad. Con esto, el estado de Derecho e infraestructura, te puedo asegurar que Yucatán se puede convertir en una gran potencia del país.

Por eso le reconozco al gobernador Vila que haya decidido quedarse en Yucatán. Me aventó a mí, porque él sí hubiera sido un competidor durísimo. A lo mejor ha hecho que yo crezca en la preferencia de las personas, pero ése es el México que yo sueño, porque es mi propia experiencia.

Yo vengo de una comunidad indígena donde las mujeres no éramos bien vistas, donde no nos trataban bien, y gracias a que aprendí código y me fui a la ciudad a los 16 años, con 13 meses de beca en la Facultad de Ingeniería me volví una gran programadora que empezó a ganar 50 mil pesos, y acabé ganando $120 mil.

Era una de las mejores ingenieras en lenguaje en el país. Salimos de la pobreza todos: mis papás, mis hermanos, yo, mí marido, mis hijos. Les fue muy bien en la vida, la educación es la base.

Hay temas que lastiman al ciudadano, como pobreza y corrupción, que siguen siendo bandera de campaña. ¿Cómo resolverlos?

La pobreza está atendida con esta parte de los programas sociales, pero ¿qué pasa si el adulto mayor no tiene medicamentos? Ahorita el gobierno no está comprando medicamentos. El IMSS y el Issste están vacíos.

Yo tengo un marido que saca sus medicamentos en el IMSS y casi nunca hay. Él gasta tres mil pesos de su pensión en comprarlos. Afortunadamente tiene una pensión más alta porque fue ingeniero 40 años, pero una persona que recibe cinco mil pesos de pensión bimestral y gasta tres mil en medicamentos, ¿qué le va a quedar para comer?

Necesitamos que los adultos mayores tengan medicamentos para que la pensión se les quede y puedan comer mejor e ir al cine, que haya prótesis dentales para los adultos mayores. Muchos de ellos padecen de desnutrición porque ya no pueden comer, porque no tienen dientes.

Muchos de ellos acaban aislándose del mundo porque ya no escuchan a sus nietos y a sus hijos, porque ya no oyen. Obviamente, unos aparatos de oídos, de 18 mil o 20 mil pesos, ¿quién tiene para comprarlos?

Muchos acaban quedando ciegos porque no hay quien les opere las cataratas.

Para que salgamos de la pobreza necesitamos la pensión, pero que todo lo demás funcione, que los servicios médicos funciones. Se requiere que crezcamos económicamente para generar ese dinero, para que haya medicamentos, para que haya operaciones de cataratas.

La pobreza no se va a resolver si no hay crecimiento económico. Yo soy empresaria desde hace 31 años. Sé lo que es pagar impuestos. El gobierno es socio de mi empresa en 33%, porque cuando genera utilidades se lleva el 33%. ¿Qué me interesaría como gobierno? Que todo mundo genere para que el gobierno se lleve su parte.

Más que estorbar a los empresarios, más que insultarlos, más que agredirlos, hay que apoyarlos, porque son los que generan los empleos. La pobreza se resuelve con la generación de riqueza y con un empleo digno para las familias.

Hay que hacer el esfuerzo para que la educación mejore, porque de lo contrario, la desigualdad se queda.

Yucatán es uno de los estados donde se elegirá gobernador el próximo año. ¿Cuál es su perspectiva?

Podrán decir misa, pero hasta el propio presidente habla bien del gobernador Vila, y ese hombre no habla muy bien de casi nadie. Lo que se tiene que garantizar es una continuidad de este proyecto del PAN y no pelearse.

Hay que ponernos de acuerdo y decirles a los yucatecos que vean a Guajanuato, vean a Querétaro, vean a Aguascalientes, que le han apostado varias décadas a un gobierno con esta visión progresista.

Con todo respeto, la visión de Morena de abrazos y no balazos, pues aquí no funcionaría. En esta visión de odio, de división, Yucatán se ha mantenido al margen.

Le va a ir bien a Yucatán, porque han tenido un gran gobernador y porque veo prospectos muy interesantes.

Si pudiera elegir, ¿cuál de las “corcholatas” de Morena le gustaría como contendiente?

¡Pues a Claudia (Sheinbaum)! Para que se garantice que una mujer va a gobernar este país. Si yo fuera elegida (candidata de la oposición), pues otra mujer enfrente.

¿Qué opina en general de las “corcholatas”?

A todos los respeto. De cada uno no tengo más que cosas buenas por decir de su vida personal. Es gente de lucha, gente de esfuerzo. Puedo cuestionar sus resultados, eso sí.

Creo que la caída de la Línea 12 del metro es un gran saldo negativo para la exjefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), porque el metro no se cae nada más porque sí. Se cayó por una mala construcción, por un mal diseño, una mala supervisión y también un mal mantenimiento.

Hay muchos personajes involucrados, pero ella era la jefa de Gobierno.

En ese sentido, yo cuestionaría más sus resultados que su persona. En algún momento le hice un vídeo cuando era candidata interna de Morena para reconocerle que era una mujer honesta y trabajadora. Y sí lo creo.

¿Qué pasó en la ciudad? Habría que cuestionarse con más detalle a través de los resultados en cada uno de los temas. Por ejemplo, en el tema del agua quedó mucho a deber en la ciudad.

Esta idea de hacer lo que el presidente dijera, pues... Ella era o es una mujer con más personalidad que eso.

En mi caso, cuando dicen: Xóchitl es parte de… No, a mí no me manda nadie, de verdad. Pregúntenle a (el expresidente Vicente) Fox, ni él podía gobernarme. Cuando yo decía una cosa que era lo justo, se insistía hasta que lo lograra. Sí sé ponerme al brinco a los hombres.

¿Cuál es el enemigo a vencer en la elección de 2024?

La abstención. Lo dije en términos futboleros, que habíamos perdido el Estado de México porque la gente no había ido al estadio, porque no habíamos puesto una alineación y no habíamos emocionado al público.

Venía el partido de vuelta y aparentemente Morena había ganado por un marcador de dos a cero, o vamos a decir tres a cero.

Allí está Liverpool con el Milán (en la Liga de Campeones europea), cuando remontó y ganó el campeonato. ¿Por qué? Porque el estadio se llenó, porque había emoción y había una buena alineación.

¿Cómo se llena un estadio? Con emoción. En ese sentido, lo que yo he provocado en estos días es un poco de emoción. Soy prudente en lo que digo, pero me encuentro a la gente y me dice: Xóchitl, estoy emocionada que hayas entrado a la contienda, en mi familia estamos contentos, me devolviste la emoción.

¡Es eso! Estas campañas son de emoción. Y creo que allí sí, con todo respeto, con eso se nace, con el carisma.

¿Qué ofrece Xóchitl Gálvez para que la gente la vea como una opción?

Deben ver mi historia, de dónde vengo, lo que he logrado a base de trabajo. Comencé a trabajar en las comunidades indígenas a los 14 años. Desde los 14 años estoy luchando para cambiar la realidad de comunidades de mi municipio, y luego, cuando me hago ingeniera y empresaria exitosa, porque sí me convertí en empresaria exitosa, puse una fundación para ayudar a los que menos tienen.

Lo mío sí es una vocación de servicio, lo mío no es el poder por el poder, no es el ego. Es porque sí creo que este país se debe cambiar desde la honradez, desde la capacidad.

A este gobierno lo que le faltó fue capacidad, capacidad técnica para traer a los más capaces, capacidad para escuchar. Yo sé escuchar. El presidente no escucha a nadie. Nunca me quiso escuchar en el tema energético, yo le pude haber dicho cosas muy positivas porque soy una buena ingeniera.

Creo mucho que cada yucateca y cada yucateco se levanta pensando cómo salir adelante, cómo impulsar a sus hijos. Lo que tenemos que hacer es darles oportunidad.

Mi ofrecimiento es de trabajo, de honestidad, capacidad y, sobre todo, escuchar.