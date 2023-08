Adultos mayores en Mérida, víctimas de depredadores: sus hijos, los principales

MÉRIDA.- Nidia, María Luisa, Candita y Luisito no se conocían, sin embargo el final de sus días fue similar. Todos eran adultos mayores con residencia en Mérida, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados dentro de sus viviendas este mes. Tres de ellos vivían solos.

La primera fue encontrada el pasado día 6 en el patio de su casa en la colonia México Oriente, ya en estado de descomposición. La segunda, al día siguiente en la colonia Yucatán, con restos de sangre, por lo que se activó el protocolo de feminicidio. La tercera falleció quemada en su domicilio en la Delio Moreno el pasado día 13. Vivía con familiares que nada pudieron hacer.

A Luisito lo encontró un vecino que veía por él el 16 de agosto en La Herradura 2 de Ciudad Caucel. En ese mismo fraccionamiento fue encontrado el cuerpo de una mujer de 90 años el pasado día 14. De ella, se desconoce el nombre.

Además, el cuerpo de R.J. fue hallado el 17 de agosto pasado en la colonia Nueva Mulsay. Fue asesinado en su domicilio de la colonia Libertad la madrugada del 7 de agosto. El presunto homicida del adulto mayor ya está preso.

Adultos mayores en Mérida, vulnerables

Los casos anteriormente mencionados son solo los publicados por Grupo Megamedia durante agosto y dan un panorama de la situación que afrontan los adultos mayores en Mérida: muertes en soledad, principalmente de mujeres, así como mayor vulnerabilidad ante accidentes y depredadores que llegan hasta privarlos de la vida.

Y es que Mérida está en el puesto 11 de los municipios en todo el país con mayor cantidad de adultos mayores. La capital yucateca concentra a casi la mitad de las personas mayores que habitan en el Estado, es decir, el 48.35% de los 289,035 adultos con más de 60 años que hay en la entidad, según cifras del Inegi.

Esto implica que en Mérida hay 139,677 personas de 60 años y más, que representan el 14.03% de la población total del municipio, de los cuales, el 56.21% son mujeres y 43.78% son hombres. Aunado a esto, en Mérida hay 15,229 adultos mayores que viven solos, que representan el 11% de las personas de más de 60 que viven en la capital yucateca.

Otro dato revelador es el aumento del índice de envejecimiento, el cual se elevó en todo el país. Actualmente la media es de 48 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Yucatán está por arriba de eso: en el Estado hay 52.43 personas de más de 60 años por cada centena de niños, mientras que en Mérida la cantidad se eleva a 70 por cada 100.

¿Dónde hay más adultos mayores en Mérida?

En cuanto a dónde están, la mayor concentración de adultos mayores en Mérida está en las colonias tradicionales o antiguas, principalmente entre los límites del Centro Histórico y el Circuito Colonias, según un plan del Ayuntamiento de Mérida con cifras del Inegi. Además, existe mayor porcentaje de personas mayores en la ciudad que en las comisarías.

Distribución de los adultos mayores en Mérida. Fuente: Ayuntamiento de Mérida

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) "publica que los adultos mayores están entre los grupos de mayor riesgo por falta de ingresos suficientes; tienen limitado acceso a servicios médicos y limitado acceso a vivienda y pensiones. Es un grupo de alto riesgo para enfrentar la pobreza. Están muy vulnerables", explica Gina Villagómez Valdés, investigadora de Unidad de Ciencias Sociales del Centro "Dr. Hideyo Noguchi" de la Uady.

Otra situación que enfrentan es la soledad, a causa de la nuclearización de las familias, explica la doctora en antropología social. "Antes vivían hasta tres generaciones juntas. Se vivía más en comunidad, más en familia. Ahora los hijos se van a nuevas viviendas y los adultos se quedan solos. Las mujeres (generalmente hijas y nietas) comienzan a trabajar fuera del hogar y las que antes eran cuidadoras ya no están en casa para ser cuidadoras. La familia es el principal apoyo, pero al haber menos mujeres que los cuiden, los adultos se quedan solos y vulnerables" explica.

"Las mujeres son más propensas a ser víctimas, primero porque hay más que están solas. Viven más años que los hombres. Ellos mueren antes. Además, ellas están en mayor vulnerabilidad por ser mujeres, lo que las hace presa fácil de varios tipos de depredadores", agrega la especialista en el estudio de grupos vulnerables.

Los hijos, los primeros depredadores de los adultos mayores

En este punto, la doctora Villagómez reconoce que "los primeros depredadores con los que se enfrentan los adultos mayores son los propios hijos, que utilizan los recursos de los padres: su dinero, su vivienda, su auto, su hamaca… La familia es el primer generador de violencia directa para los adultos: robarle su pensión, venderle sus cosas, vivir con ellos y no ayudar".

Gina Villágómez, quien ha documentado la situación de los adultos mayores en la Península de Yucatán, habla también de la violencia emocional que se ejerce contra las personas en situación de vejez al no visitarlos. "Los hijos y los nietos se desentienden de los abuelos cuando están más necesitados".

Al respecto, la catedrática detalla el sistema de transferencias o apoyos que existen en las familias: económicos o en especie (dinero y cuidados), emocionales (cariño y escucha) o cognitivos (enseñanzas). Estos se dan tanto de hijos a padres, como viceversa.

"Los adultos mayores nunca dejan de generar transferencias o apoyos a su descendencia y también hay abusos. Muchas veces estos apoyos que se dan por amor o por costumbre, los hijos los exigen , por lo que el abuso hacia los adultos mayores muchas veces empieza en casa. Cuando tienen daño cognitivo terminan siendo violentados por la propia familia".

Adultos mayores en Yucatán, víctimas de estafadores

Además, los adultos mayores son fácil presa de estafadores. La profesora de la Uady detalla que prestamistas llegan a los pueblos, les prestan dinero, les hacen firmar en blanco y se quedan con sus viviendas. Tal es el caso de la red "gota a gota", operada por colombianos con presencia en varios municipios de Yucatán. "Todo el mundo lo sabe y los gobiernos no han hecho algo para detener a estos depredadores", agrega.

En contexto: Préstamos ''Gota a gota'' en Yucatán: Una mafia en 60 municipios

En este punto aparecen también los "depredadores mayores", que cuando quieren despojarlos llegan al asesinato para quedarse con sus cosas; también cuando son agiotistas que tienen recursos o joyas, o para obligarlos a ceder su predio, detalla la también activista. En el caso de las mujeres también hay víctimas de violación.

"No se puede hablar de casos aislados, aunque sean pocos, porque los invisibilizamos. Además, la vulnerabilidad del adulto mayor también se da a través de la impartición de justicia. Hay violencia institucional que hace que agresiones o asesinatos de adultos mayores queden impunes No pueden considerarse casos aislados, mientras no se les de una perspectiva de vejez al hecho, que tomen en cuenta todos los elementos en torno a la situación de las personas con más de 60 años", explica la doctora Villagómez.

Un módulo de registro para adultos mayores, quienes reciben la Pensión para el Bienestar

También hay formas de violencia invisibles, como no tener acceso a medicinas. "Es una violencia cuando tienen que usar el dinero de su pensión para ir a comprar medicamentos porque no tienen acceso a ellos. Lo más grave es la falta de acceso a un servicio de salud digno", explica Gina Villagómez, quien agrega que solo el 30% de los adultos mayores tienen acceso a pensiones contributivas (IMSS, Issste, etc.); sin embargo, actualmente el 73% cuenta con algún ingreso debido a las becas del gobierno federal.

No obstante, aunque reciben una cantidad mínima para su sustento, aún están en situación de riesgo y vulnerabilidad, debido a la soledad y la falta de recursos suficientes para atenderse médicamente.

Abandono de adultos mayores en Yucatán, entre ricos y pobres

Sobre las situaciones de vulnerabilidad, la doctora Villagómez considera que no hay una diferencia entre Mérida y el interior del Estado. "Se presenta el mismo abandono emocional entre gente rica y población muy pauperizada en el interior. El abandono al adulto mayor es común en todas las clases sociales. El hecho de que vivan solos es en todas las clases sociales. La red de solidaridad y de apoyo se da también en todas las clases sociales".

"También identifiqué muchos conflictos entre hermanos cuidadores. El cuidado del adulto mayor genera muchos conflictos entre familiares", agregó la investigadora.

"Las sanciones son de las mayores omisiones. No se tiene la cultura de la denuncia. Por amor, porque un hijo es sagrado, así sea golpeador, no se atreven a denunciarlos por pensión o por violencia", opinó la entrevistada.

¿Los adultos mayores pueden solicitar pensión alimenticia?

En este punto, Rubén Osorio Paredes, doctor en Derecho, explica que existe desconocimiento sobre las medidas legales que pueden tomar los adultos mayores en situación de abandono.

"Es un mito común creer que la pensión alimenticia es exclusiva para hijos menores. El término no solo se refiere a los niños, aplica para las personas con discapacidad y para los adultos mayores, a quienes se la dan los hijos con capacidad económica", explica el especialista en derecho familiar.

El titular del despacho Rubén Osorio & Asociados señala que hay diligencias para que el juez de lo familiar decrete una pensión alimenticia a cargo de los hijos. "Aplica para los adultos mayores en estado de necesidad, con problemas de salud, falta de empleo o sin medios para subsistir. El juez va a girar oficios a los centros laborales de los hijos o a Hacienda, si son trabajadores independientes, para determinar la capacidad económica de ellos", señala el también articulista del Diario.

Osorio Paredes detalla que el abogado tiene la obligación de hacer la investigación profunda de las condiciones laborales de los hijos, así como de las necesidades del adulto mayor a fin de proporcionarle al juez de lo familiar los elementos que le permitan tomar una decisión.

¿Cuánto se paga de pensión alimenticia a un adulto mayor?

En cuanto a la cantidad fijada, esta dependerá de los ingresos de los hijos. El monto total se dividirá entre ellos, no necesariamente en partes iguales, ya que variará según sus percepciones; es decir, podría haber descendientes que aporten un 30% de estas y otros, un porcentaje menor. Las solicitudes de pensión alimenticia también pueden hacerse a los nietos, en caso de que los padres de estos ya hayan fallecido.

Otro punto es que el recurso podría ser promovido por aquellas personas que se han convertido en cuidadores de las personas mayores, ya sea algún hijo, o hija u otro familiar, quienes a su vez han sido abandonados en la labor de cuidar a un adulto mayor. Se trata de abandono circunstancial cuando viven con uno de los descendientes y los otros se deslindan.

"La pensión alimenticia, más que una obligación jurídica debería ser un deber moral. La obligatoriedad de pagarla a tus papás es igual que pagar pensión a tus hijos menores de edad", afirma Osorio Paredes.

El doctor en Derecho reconoce que es menos común que se hagan este tipo de procedimientos en comparación con los que se hacen con menores de edad. Además de este trámite, se pueden promover diligencias a fin del que el juez decrete un régimen de convivencia para que los abuelos puedan ver a sus nietos menores de edad. Generalmente se fijan en periodos de cuatro o cinco horas por semana. "Los niños no son moneda de cambio", señala.

Sobre a dónde acudir, Osorio Paredes recomienda a la Defensoría Pública del Estado y a la Procuraduría de la Defensa del Menor, donde hay abogados competentes que pueden realizar el servicio de manera altruista. "No tener medios para pagar un abogado particular no es excusa".

Sin suficientes albergues para adultos mayores en Yucatán

Otra situación es que el Gobierno del Estado no cuenta con la infraestructura para atender a adultos mayores en situación de abandono, a diferencia de lo que ocurre en otros países. En Mérida, el Ayuntamiento tiene un centro en el que atiende al menos a 45 personas, mientras que los que hay en el interior del Estado son de organizaciones privadas.

"Faltan albergues para adultos mayores en situación de abandono y apoyos más integrales para mujeres que viven solas", afirma la doctora Villagómez Valdés. "Así como promueven el centro de arte, de la música, que se promuevan centros de cuidado para personas adultas mayores en el Estado.

"Que la gente que esté sola en la vida no dependa de un vecino, que tenga derecho a una estancia digna a través de una entidad de gobierno, que se creen centros gerontológicos. Hace falta mayor atención gubernamental, la que hay que ha sido insuficiente", opina la especialista.

"Hay que dejarlos de usar para botines políticos y hacer acciones focalizadas para ellos. Identificar zonas de riesgo para adultos mayores y focalizar los apoyos. Que cada alcalde tenga ya identificadas a su poblaciones de adultos mayores más vulnerables y les siga la pista.

El 28 de agosto es el Día de los Abuelos y "ese es un día para honrarlos, para conmemorar lo que hicieron por sus hijos y sus nietos , que los familiares los tengamos presentes y que los gobiernos cumplan con su responsabilidad", finalizó la entrevistada.