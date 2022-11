Nadal, con la mira en Turín

El español Rafael Nadal, número dos del ránking, aseguró ayer que “no estaría aquí”, en Turín, para disputar las Finales ATP, si no pensara que tiene opciones de levantar uno de los pocos títulos que se le han resistido en su carrera.

“Estoy contento porque he podido entrenar y vengo con la ilusión de hacerlo bien. Si no pensara que tengo opciones de luchar por lo que he venido no estaría aquí. Creo que tengo mis posibilidades”, dijo Nadal desde Turín, en declaraciones difundidas por la ATP.

Asimismo, Nadal comentó que en Turín estará acompañado por su hijo, nacido el último octubre.

El torneo que cierra la temporada reúne a las ocho mejores raquetas del año, aunque no podrá contar con el número uno, el español Carlos Alcaraz, lesionado.

“Aquí sabes que juegas contra los mejores. Uno se alimenta de las victorias, y en los grandes hay más margen en los sorteos si no tienes mucha mala suerte, pero estoy con ilusión”, apuntó.

El actual campeón de Roland Garros reconoció que le ha faltado ser mejor jugador en pista cubierta para poder erigirse como campeón.

Nadal cayó en su estreno en el anterior torneo, el Masters 1.000 de París-Bercy ante el estadounidense Tommy Paul: “Llego sin ritmo a Turín, pero en París estaba jugando bien, ganando set y break a un buen jugador como Paul”.—EFE