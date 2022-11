Los campeones Leones de Yucatán abren el rol 2023 de visitantes, en León

Aunque se acostumbra que los equipos campeones estrenen su corona en casa el primer día de la temporada, los Leones de Yucatán jugarán de visitantes cuando arranque la campaña 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol.

De acuerdo con el calendario presentado este viernes de manera oficial, los Leones incluso se irán lejos de la cueva pues el 20 de abril inaugurarán la campaña visitando a los Bravos de León en el Estadio Domingo Santana y tendrán su primer compromiso en casa en la serie del 25 al 27 de abril cuando reciban a los Guerreros de Oaxaca.

Al menos los dos últimos campeones de la LMB, Acereros de Monclova y Toros de Tijuana, tuvieron partidos especiales el primer día de la campaña en sus respectivos parques de pelota y un día después abrían todos los demás frentes.

Los Leones se coronaron campeones al vencer en siete juegos a los Sultanes de Monterrey, poniendo fin a un lapso de dos visitas a la Serie del Rey perdiendo en siete partidos.

A continuación el comunicado difundido por los Leones sobre el calendario de juegos 2023.

Ciudad de México (www.lmb.com.mx) 18 de noviembre de 2022.- La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) presenta el Calendario Oficial de la Temporada 2023. Es momento de agendar las fechas más destacadas para seguir “beisbolizando tu vida”. El ‘playball’ se cantará el jueves 20 de abril en el Estadio TV 4 Domingo Santana en duelo en el que los actuales campeones, Leones de Yucatán, visitarán a los Bravos de León.

El primer duelo entre Tigres de Quintana Roo y Diablos Rojos del México se dará en la primera serie de la temporada en el Estadio Alfredo Harp Helú a partir del viernes 21 de abril.

El resto de las Series Inaugurales serán: Toros vs. El Águila, Rieleros vs. Acereros, Saraperos vs. Mariachis, Sultanes vs. Algodoneros, Generales vs. Tecolotes, Olmecas vs. Guerreros y Piratas vs. Pericos.

La primera serie en casa de los monarcas de 2022 será del 25 al 27 de abril. Los melenudos recibirán a los Guerreros de Oaxaca.

Del 2 al 4 de junio se medirán en Tijuana los Leones ante Toros, en serie que tendrán a los dos campeones más recientes de la LMB. Del 28 al 30 de julio los dos contendientes de la Serie del Rey 2022, Leones y Sultanes, estarán frente a frente en el Estadio Mobil Super.

El fin de semana del Juego de Estrellas, a disputarse en Villahermosa, Tabasco, será del 16 al 18 de junio.

Será un rol de 90 juegos por equipo que equivale a 810 juegos en total de temporada regular; sumados a la postemporada habrá cerca de 900 enfrentamientos. Se mantendrá el mismo sistema de competencia de 2020 y 2021, con rol corrido y seis equipos calificados por zona con base en el porcentaje de ganados y perdidos.

La campaña regular del circuito finalizará el domingo 6 de agosto. La postemporada iniciará el 8 de agosto en la Zona Sur y el 9 de agosto en la Zona Norte. La Serie del Rey se disputará del 8 al 16 de septiembre.

Serán cuatro etapas de postemporada:

· 1er Playoff: 8 al 17 de agosto

· Series de Zona: 18 al 27 de agosto

· Series de Campeonato: 28 de agosto al 6 de septiembre

· Serie del Rey: 8 al 16 de septiembre