Jiménez, lejos de ser titular

El delantero de la selección mexicana Raúl Jiménez no estará listo para iniciar el Mundial ante Polonia, pues, fuentes al interior del combinado mexicano, señalaron que aún no se encuentra al cien por ciento físicamente debido a un problema en el pubis del que aún se recupera, por lo que está descartado prácticamente para el once titular.

Se informó que Jiménez trabajó de manera “normal” en la primera práctica de la Selección en Qatar, tras el último partido de preparación contra Suecia en Girona, sin embargo, se dijo que se le está dosificando, sobre todo por la actividad que tuvo ante Suecia.

“Él tiene que seguir trabajando con el kinesiólogo Carlos Pecanha, pero es normal que el jugador pase con los kinesiólogos y lo vean”, reveló ESPN.

De igual manera, se señaló que Raúl Jiménez es sometido a los masajes de rigor para recuperarlo, luego de ver acción ante los suecos.

Además, Jiménez ha estado en la tina fría, es decir, a bajas temperaturas, “y se hacen mil cosas para recuperar al jugador”.

Ayer, Raúl también trabajó con el preparador físico para realizar diferentes ejercicios, “con más, o con menos cargas por los minutos jugados. Pero todo bien”.

Cabe señalar que ante la ola de críticas, e incluso insultos, que se ha llevado Raúl Jiménez en las redes sociales, en la Selección tratan de animarlo.

Por otro lado, se informó que hoy es día de trabajo táctico para la Selección.

El calor en el municipio de Jor, a 50 kilómetros de Doha ha obligado al equipo a entrenar una vez caída la tarde. Ayer el Tri entrenó a las 6 de la tarde.— ESPN