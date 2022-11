Japón sorprende y derrota a Alemania en Qatar 2022

DOHA .- La selección de Japón destapó las carencias de una Alemania que antes de empezar tapó sus bocas ante los informadores gráficos en señal de protesta por no poder lucir el brazalete 'one love' y que, luego, fue silenciada en el césped y castigada por no sentenciar cuando pudo y carecer de la pegada de antaño.

Los nipones consiguieron así uno de los grandes triunfos de toda su historia y la segunda gran campanada de Qatar 2022 tras la victoria de Arabia Saudí sobre Argentina.

Con la base del Bayern Múnich, el equipo del que llegó a la selección Flick, es un conjunto poderoso en lo físico y con fútbol y la ambición de siempre. En cambio, Japón le ratificó que no le da para grandes aventuras.

Ilkay Gündogan adelantó a los tetracapeones al facturar un penal. En el primer tiempo el VAR anuló por fuera de juego un gol de Kai Havertz de Alemania.

Pero Doan, quien juega en el club alemán Friburgo, capitalizó un rebote para nivelar a los 76 minutos, luego que el arquero Manuel Neuer había rechazado un disparo de Takumi Minamino. Asano, del Bochum de la Bundesliga, desbordó en velocidad a Nico Schlotterbeck y batió a Neuer casi sin ángulo a los 83.

Alemania vuelve a arrancar con el pie izquierdo en un Mundial. Hace cuatro años, como campeona defensora en Rusia, cayeron ante México en el debut y se despidieron a las primeras de cambio.

Musiala, quien con 19 años y 270 días se convirtió en el jugador alemán más joven en jugar una Copa del Mundo desde Karl-Heinz Schnellinger en 1958 (19 años y 72 días).

Jugadores de Alemania protestan en Qatar

Previo al partido, los jugadores de Alemania se taparon sus bocas al posar para la foto, al parecer en rechazo a la directriz de la FIFA de que su capitán Neuer luciera un brazalete multicolor como protesta a las discriminación en el país anfitrión del torneo.