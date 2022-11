La Seleccion Mexicana irá al psicólogo tras la derrota en Qatar 2022, según comentarista 

QATAR.— La Selección Mexicana se encuentra ante un difícil panorama, pues tiene que buscar la manera de meter varios goles en su siguiente partido si es que quiere mantenerse en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Sin embargo tras la derrota contra Argentina, los jugadores irán al psicólogo; un comentarista deportivo reveló que los seleccionados tendrán terapia estando en la Copa del Mundo.

Los jugadores de la Selección Mexicana se encuentran muy golpeados anímicamente tras la derrota contra los argentino, además cargan con el estrés y la presión de clasificar a octavos de final y así mantener su sueño mundialista de pasar al quinto partido, sin embargo, su próximo rival, Arabia Saudita se ha convertido en un equipo que podría arrebatarles la ilusión.

Mauricio Ymay, comentarista de ESPN FC, habló de esto; mencionó que los seleccionados mexicanos se encuentra con el ánimo por los suelos, es por ello que el ‘Tata’ Martino en su afán de levantar al equipo, mental y físicamente, previo al próximo partido del miércoles 30 de noviembre, ha mandado a los jugadores al psicólogo.

Específicamente, los futbolistas que conforman la escuadra del Tri tendrán sesiones de terapia psicológica para tratar de recuperarse emocionalmente.

De acuerdo con Ymay, la Selección Mexicana lleva alrededor de un año y medio contando con la colaboración de la psicóloga Parma Aragón, quien estaba encargada de las selecciones juveniles, pero ahora acompaña a los jugadores en Qatar a petición del ‘Tata’ Martino.

Cabe destacar que la solicitud de que la psicóloga se incorporara al equipo que viajó a la Copa del Mundo Qatar 2022 no era habitual en la Selección mayor. Sin embargo en este mundial se tiene planificado que los jugadores reciban terapia psicológica para afrontar momentos complicados como el que se encuentran pasando.

Los retos que enfrenta la Selección Mexicana

La derrota contra Argentina fue un duro golpe anímico para los jugadores mexicanos, pero la Selección Mexicana tiene que enfrentar al menos tres retos. El primero recuperarse emocionalmente, el segundo, definir qué jugadores están en mejor estado físico y el tercero y más importante golear a Arabia Saudita.

Sin lugar a dudas, el escenario para el Tri no es alentador, pues ahora, no solo deben ganarle a Arabia Saudita por goleada, sino que dependen de combinaciones de resultados entre sus rivales del grupo C para seguir en la justa deportiva.

Aunado a esto, físicamente algunos jugadores se encuentran afectados, pues durante el partido contra la escuadra Albiceleste, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Alexis Vega sufrieron mucho desgaste, mientras que la lesión de Andrés Guardado le impedirá jugar el miércoles.

De no salir victoriosos del encuentro del 30 de noviembre, la Selección Mexicana luego de 19 años no clasificará a octavos de final.

Recordemos que, la última vez que la Selección de fútbol de México no clasificó fue en el Mundial de Argentina 1978, eso sin olvidar mencionar que al Mundial de Italia 90 no asistieron tras ser castigados por la FIFA.

