En el toro, los criterios serán siempre dispares

Amigos aficionados…

Para complementar lo señalado la semana pasada sobre lo que gustó y lo que no gustó, que comentaremos entre varios temas, dejaré dos apuntes.

Uno es que no, no me pareció que el juez de plaza haya concedido una sola oreja a Jesús Enrique Colombo tras la gran labor del coleta venezolano. Pero, hemos dicho muchas veces, el usía tiene sus razones para otorgarlas o no. Son cuestiones de criterio, y de la misma forma que yo pienso eso, seguramente él, y muchos otros, pensarán lo contrario. Las orejas de la Plaza Mérida pesan, sin duda.

Otro, que, como se ha apuntado muchas veces, hay demasiada gente en el callejón, poniendo en riesgo el desempeño de quienes cumplen con funciones específicas a la hora del festejo. Incluso para los medios de comunicación es complicado, pero tal vez solamente deban estar abajo los que verdaderamente deban estar (fotógrafos, camarógrafos; si los que escribimos debemos ir arriba, lo acataremos). Conceder los pases de callejón está en manos de la autoridad. Y lo que ocurra al lado del redondel también.

De otro lado, se puede hablar de un noviembre y diciembre lleno de toros en la geografía yucateca. Buena noticia la de que haya corridas de postín en la Feria Yucatán de Xmatkuil, especialmente por la cantidad y calidad de nombres mencionados. A varios aficionados les llamó la atención el que aparezca Román Collado en la primera tarde, puesto que ha sido torero con apariciones en las principales carteleras de España, como Madrid, Sevilla, Pamplona y su natal Valencia. Torero interesante, castigado por los toros, al que en la televisión se le ha visto mucho.

En otro corte, ayer tuvo su presentación como matador de toros en tierras mexicanas el joven moreliano Isaac Fonseca, anunciado para matar en solitario seis toros de diversas ganaderías. En su intensa y exitosa temporada novilleril camino a la alternativa, Fonseca dejó huella importante, triunfando con holgura en los principales cosos de allá. La crítica española, siempre dura con los mexicanos, le reconoció su labor, especialmente por la creatividad y el valor.

Y se vienen alternativas que deben ser interesantes: El domingo 13 se doctorará en la plaza de Acho, en Lima, Arturo Gilio hijo, de quien se auguran buenas cosas. Su padrino será “El Juli”, con el testimonio de Roca Rey. El sábado 10 de diciembre, en León, se convertirá en matador Alejandro, el menor de los Adame. Joselito será su padrino y Luis David atestiguará la ceremonia.