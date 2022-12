Montes va al Espanyol de Barcelona

El defensa central César Montes, seleccionado por México en el Mundial Qatar, fichó por el Espanyol español, anunció el Monterrey.

Montes, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, viajará este mismo lunes a Barcelona para someterse a los exámenes médicos.

“La formalización de la transferencia está sujeta a que Montes apruebe el protocolo médico”, explicaron los Rayados, el equipo con la plantilla más valiosa de México, según Transfermarkt.

Montes salió de la cantera de Monterrey, equipo al que llegó en 2014 y con el que debutó en 2015. El zaguero ayudó al club del norte de México a conquistar el torneo Apertura de 2019, dos ediciones de la Liga de Campeones de la Concacaf y dos copas locales.

Además, el “Cachorro” Montes fue nombrado novato del año en 2016 del campeonato mexicano y el 2 de agosto de 2015 anotó el primer gol en la historia del estadio del Monterrey, el BBVA, que será sede del Mundial de 2026.

En la selección mexicana, César Montes ganó la Copa Oro 2019, fue uno de los líderes de la defensa del Tri en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, logró el tercer lugar de Tokio y jugó como titular todos los partidos de México en Qatar 2022.

Espanyol ha fichado aun jugador que, a pesar de su 1,95 metros de estatura, es hábil con el juego de pies a la hora de dar salida desde la zaga y que es sólido por el aire.

En 265 partidos con los Rayados, Montes anotó 13 goles, repartió 10 asistencias, recibió 62 tarjetas amarillas y fue expulsado por doble amonestación en tres ocasiones.

Pide ir a Europa

Luego de convertirse en otro mexicano que jugará en el balompié europeo, Montes invitó a más jugadores a salir de país y buscar tener experiencia en el extranjero para mejorar el nivel del balompié local.

“Está claro lo que se vivió en el Mundial, sabemos que es una exigencia diferente, y por qué no salir a buscar y probar nuevas experiencias, sé que no es nada fácil porque yo he vivido el proceso, pero intentarlo sería bueno para el fútbol mexicano”, comentó el central mexicano.

Montes, quien conquistó en México un título de la Liga MX, Copa MX y Liga de Campeones de Concacaf, aseguró que la salida de más representantes no cambiará todo lo malo, pero ayudará a tener mejor nivel y ser exigentes.

“No sé si sea el camino o no la verdad, creo que hace algunos años estaban más de 11 en el futbol europeo y el resultado fue el mismo, no sé si realmente sea el camino habrá que buscar otras maneras, otras alternativas, lo que sí está claro es que allá es mucho más exigente, compiten los mejores eso no hay duda pero si vemos resultados anteriores hoy en día son los mismos entonces habrá que buscar algo diferente”, finalizó el titular en Qatar 2022.— EFE