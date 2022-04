México con Argentina: Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial de Qatar 2022

El Centro de Exposiciones y Congresos de Doha se convirtió en el escenario que albergó el Sorteo de Grupos del Mundial de Qatar 2022, para definir los cuatro bombos para los ocho grupos. Asimismo, se utilizó la clasificación mundial de la FIFA publicada el 31 de marzo. Tras el sorteo Qatar 2022 se conocieron a los 29 de los 32 participantes entre ellos México.

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa Mundial de Qatar 2022?

Los grupos de la Copa Mundial de Qatar 2022 ya han quedado formados, y la selección mexicana estará en el Grupo C, donde enfrentará a Argentina, cabeza de serie, Polonia y Arabia Saudita.

A la escuadra dirigida por Gerardo "Tata" Martino le tocará iniciar el Mundial enfrentando a la selección de Polonia, la cual cuenta con Robert Lewandowski.

En cuanto al sorteo, es importante precisar que las tres plazas faltantes se definirán en junio, con el último repechaje de Europa y los dos intercontinentales, por ello hasta el momento solo se dieron a conocer a los 29 de los 32 participantes.

"En estos tiempos enfrentamos algunas turbulencias. Necesitamos que la gente se una. El Mundial será perfecto. Por favor detengamos el conflicto y unámonos por la paz", externó Gianni Infantino durante el sorteo.

Los cuatro bombos definidos:

BOMBO 1: Qatar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal

BOMBO 2: México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia

BOMBO 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

BOMBO 4: Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, Ganador repechaje (Costa Rica vs Nueva Zelanda), Ganador repechaje (Perú vs Emiratos Árabes Unidos/Australia) y Ganador repechaje (Gales vs Escocia/Ucrania).

¿Contra qué equipos jugará México en el Mundial de Qatar 2022?

Así los grupos:

GRUPO A — Qatar, Ecuador, Senegal, Holanda.

GRUPO B — Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales o Escocia o Ucrania.

GRUPO C — Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia.

GRUPO D — Francia, Emiratos Árabes o Australia o Perú, Dinamarca, Túnez.

GRUPO E — España, Costa Rica o Nueva Zelanda, Alemania, Japón.

GRUPO F — Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

GRUPO G — Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

GRUPO H — Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

Cabe señalar, que el Mundial de Qatar 2022, dará inicio el próximo 21 de noviembre, donde el país anfitrión abrirá las acciones, las cuales llegarán a su fin el 18 de diciembre.

Calendario de partidos provisional

A falta de conocerse el definitivo una vez que se haya asignado un estadio y un horario a los encuentros de cada jornada, este sería el calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022:

FASE DE GRUPOS:

- Lunes 21 noviembre:

Qatar-Ecuador (estadio Al Bait)

Senegal - Países Bajos

Inglaterra - Irán

EEUU - repechaje Gales-Escocia/Ucrania

- Martes 22 noviembre:

Argentina - Arabia Saudí

México - Polonia

Francia - Repesca 1 Australia/Perú

Dinamarca - Túnez

- Miércoles 23 noviembre:

España - Repesca 2 N.Zelanda-Costa Rica

Alemania - Japón

Bélgica - Canadá

Marruecos - Croacia

- Jueves 24 noviembre:

Brasil - Serbia

Suiza - Camerún

Portugal - Ghana

Uruguay - Corea del Sur

- Viernes 25 noviembre:

Qatar - Senegal

Países Bajos - Ecuador

Inglaterra - EEUU

Repechaje Gales-Escocia/Ucrania - Irán

- Sábado 26 noviembre:

Argentina - México

Polonia - Arabia Saudí

Francia - Dinamarca

Túnez - Repechaje 1 Australia-Perú

- Domingo 27 noviembre:

España - Alemania

Japón - Repechaje 2 N.Zelanda-Costa Rica

Bélgica - Marruecos

Croacia - Canadá

- Lunes 28 noviembre:

Brasil - Suiza

Camerún - Serbia

Portugal - Uruguay

Corea del Sur - Ghana

- Martes 29 noviembre:

Países Bajos - Qatar

Ecuador - Senegal

Repechaje Gales-Escocia/Ucrania - Inglaterra

Irán - EEUU

- Miércoles 30 noviembre:

Polonia - Argentina

Arabia Saudí - México

Túnez - Francia

Repechaje Australia-Perú - Dinamarca

- Jueves 1 diciembre:

Japón - España

Repechaje N.Zelanda-Costa Rica - Alemania

Croacia - Bélgica

Canadá - Marruecos

- Viernes 2 diciembre:

Camerún - Brasil

Serbia - Suiza

Corea del Sur - Portugal

Ghana - Uruguay

"Les deseo a todos la mejor suerte para este sorteo. Bienvenidos a Doha. Ya todos saboreamos el sorteo de Qatar 2022. Este Mundial será el mejor de todos", puntualizó Gianni Infantino.

El famoso actor Idris Elba y la periodista deportivo británico-bangladesí, Reshmin Chowdhury fueron los presentadores de la ceremonia del sorteo este 2022.