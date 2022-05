Checo Pérez: festeja victoria del GP de Mónaco con mujer que no es su esposa (VÍDEO)

Comparta este artículo

Checo Pérez está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel deportivo, pues el piloto mexicano viene de una racha bastante ganadora desde el Gran Premio de España y, por supuesto, el Gran Premio de Mónaco donde se llevó el triunfo indiscutible. Sin embargo, tras ganar dicha carrera, Sergio "Checo" Pérez se encuentra en polémica luego de que se filtraron unas fotos y vídeos en los que aparece festejando con una mujer que no es su esposa, por lo que se está hablando de una posible infidelidad hacia la madre de sus tres hijos, Carola Martínez. Aquí los detalles.

¿Checo Pérez engañó a su esposa? Vídeos lo delatan

Luego de ganar el Gran Premio de Mónaco el pasado domingo 29 de mayo, Sergio "Checo" Pérez decidió festejar a lo grande, y la realidad es que no es para menos, pues el piloto ha logrado lo que ningún otro mexicano en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue el festejo, sino que, además de ser captado pasado de copas en un lujoso yate, también fue visto con otra mujer que no era su esposa, Carola Martínez.

Cabe mencionar que la pareja del corredor de F1 acaba de dar a luz a su tercer hijo, Emilio, e incluso Red Bull junto con Max Verstappen le realizaron un baby shower para demostrar su apoyo y cariño ante emotivo momento.

Aquí varias fotos y vídeos que demuestran la fiesta que armó Checo Pérez debido al campeonato del GP de Mónaco.

Cabe mencionar que Carola Martínez, esposa del Checo Pérez no se pronunció respecto a la victoria más reciente del piloto y, hasta el momento, tampoco ha comentado nada al respecto, sin embargo, a veces el silencio dice más que mil palabras, pues cambió su foto de perfil en Instagram; antes aparecía la pareja en su boda y ahora puso una imagen de ella misma, lo que podría confirmar que ya vio la incómoda situación en la que fue captado su esposo.

Checo Pérez renueva contrato con Red Bull tras ganar el GP de Mónaco

Tras la polémica sobre una supuesta infidelidad de Checo Pérez a su esposa Carola Martínez, no todo es malo para el piloto mexicano, pues Red Bull decidió renovar su contrato hasta 2024 y él mismo lo confirmó tras compartir una fotografía en sus redes sociales en donde sale firmando el contrato con la escudería a la cual agradeció la confianza.