Dos “movidas” fechas: Buenos partidos y polémicas en un inicio explosivo

Comparta este artículo

Se podrán decir muchas cosas de la Liga MX, y tras dos fechas ya hay mucho de qué hablar.

Para bien o para mal.

LAS TRANSMISIONES: Desde el arranque del campeonato mexicano llegó la primera cisma en las redes sociales.

El Necaxa-Toluca estaba planteado para levantar el telón del Apertura 2022. Y de buenas a primeras, la transmisión, que iba por televisión abierta, cambió a VIX, el nuevo sistema de “streaming” de TUDN.

Como si se tratara de la molestia de los aficionados que encendieron Twitter molestos por esta decisión, una tormenta eléctrica terminó por pasar el duelo para el domingo, lo que opacó un poco el hecho. Al final, el “streaming” parece que llegó para quedarse, pues en la fecha dos al menos un partido fue en exclusivo por ahí... y así sucederá de ahora en adelante. Al menos es gratis... hasta el 21 de julio.

Esto generó un extenso debate, dejando en claro que en un país como el mexicano, en el cual son pocos los que pueden contar con una conexión de internet estable, mandar partidos de su principal liga deportiva profesional, como la MX, es un craso error. Al tiempo.

¿ROMPE TRADICIÓN?: Santiago Ormeño está, según los medios (el equipo no lo ha hecho oficial) prácticamente en las Chivas.

Nacido en Ciudad de México, parece algo normal que el Guadalajara se haya fijado en el delantero del León como la opción más viable para suplir a José Juan Macías, quien se perderá todo el torneo por una grave lesión en los ligamentos.

Pero aunque su acta de nacimiento diga eso, hay un “pero” que le está causando molestia a un sector de la afición de las Chivas: Ormeño juega por Perú.

Ante la falta de opciones, la directiva del Rebaño decidió hacer un lado sus estatutos y tener otros, con los que Ormeño (y Leslie Ramírez, de la femenil que juega por Guatemala) sí tiene cabida.

Antes, con que el jugador estuviera con un seleccionado que no fuera el mexicano, automáticamente se cerraba las puertas de Chivas. Ahora, “Sin atentar a la tradición bajo la cual fue concebido este equipo, en Chivas solo juegan (y jugarán) elementos que sean mexicanos por nacimiento, dejando de lado el hecho de que elijan jugar para otra selección que no sea la mexicana, gracias a su doble nacionalidad”, señalaron en un comunicado.

CONVENCIMIENTO: Cuando se hablaba de un posible fichaje de Dani Alves por los Pumas, parecía ser humo y del bueno.

Ese humo, al parecer, comienza a ser blanco.

La directiva, esto según varios medios de comunicación, ejecutó su labor de convencimiento con el brasileño, al que no le estarían ofreciendo mucho en materia de dinero, pero sí en promesa de titularidad, algo que es indispensable para el lateral de 39 años.

Alves, el jugador que más trofeos ha ganado en todo el mundo, necesita estar en constante movimiento si quiere formar parte de la convocatoria brasileña para el Mundial de Catar 2022.

La anuencia de Tite fue indispensable para que siquiera el exjugador del Barcelona pensara en jugar en los Pumas de la UNAM.

¿Un extranjero de 39 años no taparía a un mexicano joven? En el papel, sí, pero no le puedes decir que no a Alves.— MIGUEL CALDERÓN