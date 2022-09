Piden a mexicanos respetar reglas en Qatar; no habrá tolerancia advierten

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- No será un Mundial como cualquier otro el que se llevará a cabo en Qatar. Es la primera Copa del Mundo que se realiza en un país árabe. Esto no quiere decir que no se podrá gritar, cantar, bailar y hasta tomar alcohol, mas todo con límites, porque se castigará a quien se salga de éstos.

Alfonso Zegbe es el director ejecutivo de estrategia y diplomacia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y será el encargado del Centro México-Qatar en Doha, una oficina que auxiliará a los connacionales que tengan dudas o problemas durante el Mundial.

Es quien más sabe de lo que la afición se puede encontrar en Qatar, y aclara: "Se podrá gritar, apoyar, cantar el Cielito lindo, pero hay que estar bien informados para saber qué hacer y qué no hacer".

Su estandarte es la Guía del Viajero, la cual se puede consultar en el sitio web de la SRE, documento que se está actualizando constantemente.

La clave de todo "es disminuir el riesgo y una afición bien informada disminuye el riesgo de incidente. Por eso, ahí está la Guía, además de que hay que registrarse en el SIRME [Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior]".

Que quede claro: "Será un Mundial diferente, no como Brasil o Rusia. Muchos se acercan y aseguran 'eso decían de Rusia, y me porté igual que siempre'. Aquí no. No se podrá entrar al estadio si no tienes boleto a tu nombre y el número debe coincidir con la Hayya Card, que es una aplicación donde estarán todos tus datos, y te servirá hasta para alojarte en el hotel... Para todo. "También hay que respetar cuando se esté en una mezquita, en los palacios, en los edificios públicos con la población qatarí", agrega Zegbe, e. "Somos visitantes y hay que respetar".

Te puede interesar: