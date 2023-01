MÉXICO.— La Liga MX esta por empezar, y un año más volveremos a ver rodar el balón en los distintos estadios de México. Los equipos que conforman el Clausura 2023 también se encuentran listos para intentar llegar a la final y conseguir el codiciado campeonato. Pero antes de conocer quién sumará un título más a su club, te dejamos las fechas y horarios de la jornada 1.

Liga MX. Fechas, horarios y transmisión de la jornada 1 del Clausura 2023

Tras más de dos meses de espera y luego de celebrarse la Copa del Mundo Qatar 2022, en la que la Selección Mexicana dejó mucho que desear, la Liga MX regresa con el Clausura 2023. Quienes abrirán la jornada 1 serán Necaxa vs San Luis a las 19:00 horas este 6 de enero.

Luego del partido inaugural Mazatlán y León complementarán la jornada del viernes con su duelo a las 21:10 horas.

¡Llegó enero y vuelven los Rayos! uD83DuDE4C

Así la actividad para nuestro equipo en el primer mes del año:#ContiGoNecaxa ? pic.twitter.com/e0A8DgxPFp — ??Club Necaxa?? (@ClubNecaxa) January 2, 2023

Ya que el Necaxa dará inicio al nuevo torneo de la Liga MX, los Rayos tendrán la oportunidad de presumir el cambio de su escudo con motivo de su centenario.

En el Clausura 2023, los del Necaxa van a lucir su icónica silueta con las tres estrellas en la parte de arriba y en vez de tener las rayas rojas y blancas de toda la vida, lucirán un “100” que a la vez forma las rayas.

Pero esa no será la única prenda "especial", Don Ramón tendrá su propio jersey del Necaxa; este será un uniforme en homenaje al popular personaje de la serie ''El Chavo del 8''; siendo el aficionado más conocido y famoso del equipo de Aguascalientes no podía no tener un uniforme en su honor.

EL JERSEY PERFECTO NO EXIST…

El Necaxa usará una playera especial en homenaje a Don Ramón. Estará a la venta de forma limitada con 1000 unidades. pic.twitter.com/liNnQlrvEj — juanfutbol (@juanfutbol) December 21, 2022

Por su parte, el San Luis también cuenta con novedades, pues José Juan García Manríquez se une al equipo como defensa central luego de haber estado con los Bravos del FC Juárez. El futbolista de 26 años de edad está a préstamo por un año.

José Juan García Manríquez, nuevo jugador del Atlético de San Luis. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



El defensa central se une al cuadro potosino a préstamo por un año. ??



uD83DuDCF2 Entérate de todos los detalles en nuestra aplicación móvil.

iOS: https://t.co/bsiEYv39s6

Android: https://t.co/qeRfU2aV47 pic.twitter.com/WO0pvpOtii — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) December 30, 2022

Continuando con las fechas del Clausura 2023, para el sábado 7 de enero, América empezará el año nuevo recibiendo a Querétaro a las 17:00; inmediatamente Atlas y Toluca se verán las caras a las 19:00, mientras que la era de Veljko Paunovic comenzará oficialmente a las 21:10 horas cuando Chivas visite a Rayados.

EL ESCUDO MÁS HERMOSO uD83DuDD34??uD83DuDD35 pic.twitter.com/l0EIZ5xfbs — CHIVAS (@Chivas) December 31, 2022

El domingo 8 de enero, Pumas hará su presentación en CU frente a Juárez FC, como es costumbre al mediodía. Santos chocará con Tigres que verá el estreno de su entrenador Diego Cocca a las 18:00, al tiempo que Xolos y Cruz Azul cerrarán la jornada dominical a las 21:10 horas.

El campeón Pachuca cerrará las acciones de la jornada el lunes 9 de enero cuando reciba al Puebla a las 21:10 horas.

uD83DuDD1C | ¡El campeón regresa a la cancha!



¿Listos para nuestro primer duelo del Clausura 2023? ¡EL HURACÁN ABRE uD83CuDD9A PUEBLA! uD83CuDF2A #PachucaSomosTodosuD83EuDD0DuD83DuDC99 pic.twitter.com/j9J8HwgLw1 — Club Pachuca uD83CuDF1F (@Tuzos) January 1, 2023

Cabe señalar que para esta jornada inaugural, solo habrá dos partidos que se trasmitirán por televisión abierta, mientras que dos serán exclusivos de Fox Premium.

Liga MX 2023. ¿Cuándo serán los clásicos?

Este Clausura 2023 contará con dos clásicos programados el mismo día. El Clásico Nacional en el Estadio Akron entre Chivas y América está programado para el 18 de marzo; en esa misma fecha también se tiene agendado el Clásico Regio entre Rayados y Tigres en el Estadio BBVA.

Lo mejor del 2022 de las Águilas del América uD83EuDD85

uD83DuDCF9 | https://t.co/iAEeDAY7Fx#SomosAméricauD83DuDD35uD83DuDFE1 pic.twitter.com/YTAstTojvT — Club América (@ClubAmerica) January 1, 2023

Recordemos que la Liga MX comenzará el próximo 6 de enero, día en el que comienza la fase regular del Clausura 2023, misma que culminará el domingo 30 de abril.

Mientras que el 6 de mayo dará inicio la ronda de eliminación directa con la reclasificación y la gran final se disputará el 25 de mayo, la ida; mientras que la vuelta será el 28 del mismo mes.