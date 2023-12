CHICAGO (EFE).- El mexicano Carlos Vela, delantero del Los Ángeles FC, aseguró este jueves que “todos saben” que está feliz en el club angelino, pero destacó que “esto es un negocio” y que, a pocos días de la expiración de su contrato, no sabe si se darán las condiciones para que se quede.

Lo dijo en una rueda de prensa organizada en Columbus (Ohio), donde el LAFC se jugará este sábado la final de la MLS contra el Crew en el intento de conquistar su segundo título consecutivo.

“Mi contrato dice que el domingo estoy libre, es lo único que tengo claro. Luego, todos saben que estoy feliz en Los Ángeles, en este equipo, pero esto es un trabajo, un negocio. Sabemos que no siempre todo va cómo quieres. Quizás tengamos visiones distintas, tenemos que estar en la misma página”, dijo Vela.

“No pienso en eso, pienso en la final y en la oportunidad que tengo de ganar el partido. Luego tendremos tiempo para hablar y ver si algo funciona. Si no, cada uno tomará su camino y nos quedaremos con buenos recuerdos”, agregó.

Vela lleva seis años en Los Ángeles, club del que es un líder y un ídolo de la afición, pero su futuro sigue en el aire.

“No es el fin del mundo. Si se cierra una puerta, se abre otra”, dijo.

El mexicano, de 34 años, reconoció que vive este momento con relativa tranquilidad y que su prioridad es seguir disfrutando de los “pocos” años que le quedan como futbolista.

“El fútbol es así, la vida es así, tengo contrato esta temporada, no hay nada todavía, no estoy diciendo que no voy a seguir, ni que voy a seguir, porque no lo sé”, afirmó.

“Si funciona aquí, pues yo encantado de seguir en mi casa disfrutando, y si no, se buscará una nueva oportunidad para seguir disfrutando en los pocos años que me quedan por seguir jugando. Quiero disfrutar un año más o dos, no sé cuánto sea. Pero quiero disfrutar y aprovechar. Ya veo muy cerquita el final de mi carrera y ya no estoy para tonterías, para pelearme”, dijo en español.

De cara a la final, Vela destacó su orgullo por el trabajo de su equipo y por su capacidad de alcanzar la segunda final consecutiva en la MLS.

“Sabemos que estamos en buena posición, sabemos lo difícil que es ganar un trofeo. Sabemos lo difícil que es ganar, y repetir es aún más difícil. A veces dices, ya hemos ganado, nos vamos a relajar. Nosotros queremos más, no estamos satisfechos con un campeonato, queremos más”, aseguró.

“Jugamos contra un equipo muy duro. Será más duro que el año pasado, y el año pasado fue duro. Es el ultimo partido de la temporada, tenemos que encontrar una manera para ganar”, agregó.