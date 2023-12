Las artes marciales mixtas continúan sumando buenas noticias para México, país que con varios representantes ha llegado a levantar títulos en la UFC.

Una de esas figuras mexicanas en el deporte de contacto es Alexa Grasso, peleadora tapatía y actual campeona de peso mosca, quien brilló en los Fighters Only World MMA Awards.

Una entrega de premios anual que reconoce a lo mejor dentro del deporte de contacto, y en el que Grasso se llevó el premio a la Peleadora del Año. Ese éxito, no fue el único para la mexicana que se llevó dos más en la categoría de sumisión de año y el último en la categoría de Upset de 2023.

Alexa Grasso se llevó el reconocimiento tras derrotar a Valentina Schevchenko en marzo pasado y empatar con ella en septiembre para mantener el título.

🎉 Big congrats to Mexico's 🇲🇽 Alexa Grasso for winning big at the prestigious World MMA Awards last night! 🏆



The UFC flyweight champ stole the night, securing Female Fighter of the Year, Upset of the Year, and Submission of the Year. What a 2023 for Grasso! 👏🥊 #WMMA #UFC pic.twitter.com/DWCY8roEPQ