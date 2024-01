El fútbol mundial está de luto con la noticia de la muerte de la jugadora ucraniana Viktoriya Kotlyarova. La joven, de 27 años de edad, murió durante un bombardeo por parte de Rusia a la capital Kiev el pasado viernes 29 de diciembre.

La Federación Ucraniana de Fútbol (UAF) confirmó el deceso de la futbolista, quien se encontraba junto a su madre, Ludmila.

“El 29 de diciembre, la jugadora Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) fue asesinada junto con su madre Ludmila en Kyiv como resultado de un bombardeo enemigo de los ‘rashists’ (las palabras ruso y fascista, entrelazadas)”

🕯🇺🇦 On December 29, former player Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) was killed along with her mother Ludmila in the Kyiv as a result of enemy shelling from the rashists.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/IA2el99M4w