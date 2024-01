Jared Goff, la primera selección del draft que nunca pudo llevar a lo más alto a los Carneros en cinco temporadas. Matthew Stafford, otro que fue tomado con la primera selección y que en 12 años nunca pudo cambiarle el rostro a unos Leones marcados por la derrota. Y un canje que cambió el rumbo de dos franquicias.

El domingo por la noche Stafford y Goff tendrán la oportunidad de demostrarle a su antiguo equipo que tomaron la decisión equivocada aquel 18 de marzo de 2021, cuando los Carneros enviaron a Goff y tres selecciones del draft a Detroit a cambio de los servicios de Stafford.

O tal vez fue la decisión correcta.

Desde entonces, a Stafford le bastó un año para entregarle el trofeo del Super Bowl a Sean McVay y a los Carneros. Y desde entonces, Goff le ha dado a los Leones algo que no habían obtenido en más de 30 años: un título divisional.

Ahora, el destino quiere que el primer partido de Stafford de regreso en Detroit (12-5) sea contra el quarterback por el que fue canjeado y por el derecho a seguir con vida en los playoffs.

“Soy ajeno a esta situación, y entiendo que soy el tipo malo que vuelve al pueblo”, comentó Stafford. “Estoy en el otro equipo, y ellos no querrán que yo tenga éxito. Así que cualquier cosa que pase, será una experiencia para mí”.

Para Goff, sin embargo, el partido va más allá de demostrarle a los Carneros (10-7) que cometieron un error al deshacerse de él. Es una cuestión histórica. Han pasado 32 años desde que los Leones ganaron un partido de postemporada, y ahora que cuentan con la quinta mejor ofensiva de la NFL y un entrenador en jefe en Dan Campbell que no le teme a los riesgos, la oportunidad está frente a ellos.

Los Carneros, por su parte, han desafiado las probabilidades durante toda la temporada y tendrán que hacerlo nuevamente el domingo. Abajo por tres puntos en las casas de apuestas, Los Ángeles ganó siete de sus últimos ocho partidos de temporada — su única derrota fue en tiempo extra ante Baltimore —, por lo que se necesitará algo más que nostalgia y una historia de película para detenerlos.

Los Delfines, a Kansas

Tyreek Hill puede esperar cualquier cosa en su regreso a Kansas City, menos una cálida bienvenida. Ciertamente no será bien recibido y, sin lugar a dudas, las condiciones serán todo menos cálidas.

El líder receptor de la NFL (1.799 yardas) pasó los primeros seis años de su carrera con los Jefes y ganó un Super Bowl en 2019 antes de ser canjeado a los Delfines para la campaña de 2022. Desde entonces no ha vuelto a Kansas City, donde le espera una fría recepción. Gélida, más bien.

Los pronósticos indican temperaturas entre los -17,7 y los -22 Celsius (0 y -9 Fahrenheit) para la noche de mañana en Kansas City. Condiciones adversas para aficionados y jugadores por igual, y posiblemente lapidarias para unos Delfines que tienen registro de 0-10 en juegos con el mercurio por debajo de los 4 Celsius (40 Fahrenheit) desde 2017.

Pero que Hill no sea bien recibido no significa que no sea extrañado en Kansas.

La ofensiva de los Jefes dio un enorme paso en reversa durante la actual temporada, ubicándose apenas en la media de la liga en puntos y viéndose particularmente afectados en su accionar aéreo. Las virtudes de Patrick Mahomes se vieron malgastadas por un cuerpo de receptores de Kansas City que encabezó a toda la NFL con 44 pases dejados caer.

Hill, en tanto, fue parte vital de la ofensiva aérea más prolífica de la NFL. “Cheetah” terminó con 119 recepciones, 13 de ellas para touchdown, y rebasó las 100 yardas en la mitad de los partidos de temporada regular. Ahora, el reto será producir ante la segunda mejor defensa de la NFL.

Si bien Kansas City dejó de ser la máquina de puntos de los primeros cinco años como titular de Mahomes, ahora tiene otras armas. Unas que vienen muy a la mano cuando enfrente se tiene a los verticales Delfines. Los Jefes no permitieron más de 27 puntos en ningún partido esta temporada ni concedieron más de 259 yardas aéreas a un quarterback en todo el año.

Otros encuentros

La ronda de comodines de los playoffs inicia mañana por la tarde, cuando los Cafés (11-6) viajen a casa de los Texanos (10-7).

La acción continuará el domingo al mediodía con la visita de los Acereros (10-7) a Buffalo (11-6). Más tarde el domingo, Green Bay (9-8) viaja a casa de Dallas (12-5).

La primera ronda de postemporada concluye la noche del lunes, cuando Tampa Bay (9-8) reciba a las Águilas (11-6).— AP