El entrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, respetará la decisión de Juan Escobar por salir del club debido a que no puede prometer a ningún jugador ser titular, luego de los roces que ambos tuvieron durante la pretemporada, debido al supuesto rol como suplente que tendría de cara al arranque del Clausura 2024 en Liga MX.

“El jugador lo entendió, se disculpó y a partir de ahí la situación era normal; luego, hablando con el jugador, que me parece noble de su parte, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Le dije, ‘piénsalo, habla con tu familia’, pero debo respetarlo, porque no soy dueño de la vida da nadie”, dijo Anselmi.

“No le puedo prometer a ningún jugador ser titular, porque si prometo a ‘x’ jugador que será titular todo el año y el que compite con él deja de entrenar, o si un día lo expulsan, y requiero al otro”, explicó Anselmi.

La molestia de Juan Escobar se generó durante el segundo duelo de pretemporada, contra Querétaro, pues el lateral derecho no fue titular.

“Jugamos el amistoso contra Atlante; jugó Escobar, Piovi y Cándido con Ignacio Rivero. En el segundo tiempo salió Piovi y entró Ditta con Escobar. En el segundo juego quería ver a Cándido, Piovi y Vargas. ¿Ese será el equipo que debutará contra Pachuca?, no. Iniciando el segundo encuentro del segundo amistoso, Juan pide cambio; nosotros creímos que se había lesionado y manifestó su inconformidad por iniciar con el segundo equipo. Es normal, todos quieren jugar. A nadie le gusta no trabajar”, añadió el entrenador.

Por último, Martín Anselmi, mencionó que la plaza de Juan Escobar no será ocupada por otro jugador No Formado en México y Cruz Azul se quedará con los ocho jugadores que tiene registrados bajo dicha etiqueta, aunque no descarta la llegada de otro mexicano que complemente la plantilla.

“Nuestro proyecto incluye dar minutos y lugar a jugadores de fuerzas básicas y, con el correr de tiempo, tener más jugadores formados en Cruz Azul, con sentido de pertenencia y saber que están en La Noria desde chiquitos. Hay buenos elementos como Guerrero, Rubio, que lo pueden hacer bien; a su vez el cupo de no formados en México baja a 8 y hacemos la tarea seis meses antes”.

“Estamos conformes con el plantel; no significa que esté cerrado, porque puede haber algún mexicano que venga a complementa. Estoy feliz y contento con el plantel que tengo”, concluyó.