A sus 19 años, Jackson Chourio ya ha hecho historia en el béisbol, con el mayor contrato otorgado a un jugador que aún no debuta en Grandes Ligas. El pacto de ocho años y 82 millones de dólares que firmó el jardinero venezolano es una muestra contundente de la confianza de los Cerveceros de Milwaukee en el talento del joven.

Ahora, de cara a sus primeros entrenamientos con el equipo grande de Milwaukee, a Chourio solo le toca seguir demostrando el talento que le ha valido la condición de prospecto número uno de los Cerveceros y número dos en la lista general de MLB Pipeline.

“Una experiencia bien emocionante. Emocionante y llena de bendiciones”, dijo Chourio sobre su trayectoria hasta ahora en el béisbol profesional, que incluye dos participaciones en el Juego de las Futuras Estrellas, un premio a Jugador Más Valioso de la Liga de Carolina (Clase-A) en el 2022 y otro sinnúmero de reconocimientos a nivel de liga menor. “Esas experiencias son inolvidables para mí y nada, lo bueno fue que lo disfruté al máximo”.

Chourio ha escalado rápidamente por el sistema de ligas menores de los Cerveceros. El nuevo dirigente de Milwaukee, Pat Murphy, afirmó el mes pasado en las Reuniones Invernales que el oriundo de Maracaibo tendrá que ganarse un puesto si pretende salir de los entrenamientos en el roster del equipo grande.

De su parte, Chourio afirma que “el tiempo de Dios es perfecto” al preguntársele sobre sus posibilidades de empezar el 2024 con los Cerveceros. Con apenas seis juegos de Triple-A en su haber, uno podría suponer que iniciar en dicho nivel sería lo más realista.

“Lo que está pasando conmigo es una bendición. Gracias a Dios, me ha ido muy bien estos años”, expresó Chourio al reflexionar sobre su próximo paso en la organización de Milwaukee. “Solamente voy allá a disfrutarlo, a agarrar un poquito más de esa experiencia, tratar de aprender un poquito de todo y nada, a trabajar en mí para tener un buen año”.

Disfruta liga venezolana

Por tercer invierno consecutivo, Chourio se puso en el 2023-24 el uniforme del equipo favorito de su infancia, las Águilas del Zulia, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En 17 encuentros, arrasó con cinco dobles y un cuadrangular en 75 visitas al plato.

“Yo creo que no tiene precio”, dijo Chourio sobre sus participaciones en el béisbol de su país. “Me encanta jugar aquí en mi tierra. La gente me apoya; el apoyo de aquí es increíble para mí. Crecí viendo jugar a este equipo y para mí es un sueño jugar ahí, siempre”.

Tras la euforia de otra temporada en la LVBP y luego la firma del nuevo contrato, a Chourio le espera el reto de empezar a ganarse un espacio en los mayores niveles del béisbol, empezando con los entrenamientos del equipo en Phoenix a partir del próximo mes.

“Es mucha responsabilidad, ¿sabes?”, manifestó Chourio. “Es algo importante tratar de ser el mejor en todo y nada, siempre me voy a tratar de esforzar y siempre voy a dar lo mejor de mí, para tener los resultados positivos. Uno se prepara todo el año para la temporada, ¿no? Y trabaja fuerte para ver esos resultados positivos. Desde el día que firmé, siempre me brindaron esa confianza y me dieron esa oportunidad. Y me pone contento. Cada vez que salgo a jugar, salgo a jugar sin preocupaciones, tranquilo, porque sé que la gente confía en mí. Y gracias a Dios, han salido las cosas bien”.— MLB