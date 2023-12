CIUDAD DE MÉXICO.— A unos días de finalizar el año 2023, los indicadores de la economía mexicana señalan un fortalecimiento de la actividad, estabilidad en la política monetaria, algunos expertos consideran que el peso está sobrevaluado, mientras la inflación repuntó en la primera quincena de diciembre.

Actividad económica de México crece 4.2 % interanual en octubre

Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó, con base en cifras originales, que la actividad económica mexicana avanzó un 4.2 % interanual en octubre empujada en particular por el sector agropecuario.

El reporte del Inegi indica que esta subida en el indicador global de la actividad económica (IGAE) de México es el resultado del aumento anual de todos los rubros: el primario (5.6 %), el secundario (5.5 %), y el terciario (3.4 %).

En contraste, el IGAE se contrajo un 0.1 % a tasa mensual, según cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario.

Frente al mes precedente, los servicios retrocedieron un 0.5 %, aunque el sector agropecuario avanzó un 1.6 % y la industria un 0.6 %.

De esta forma, la actividad económica de México acumula una subida anual de 3.5 % en los primeros 10 meses del año.

Esto gracias también a los incrementos del sector agropecuario (3.2 %), la industria (3.9 %), y los servicios (3.3 %).

El IGAE es un indicador preliminar de distintos sectores que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo.

El dato de octubre se publica después que el Inegi elevó a un 1.1 % trimestral el crecimiento definitivo del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, cuando también avanzó un 3.3 % interanual, con lo que acumula una subida de 3.4 % en lo que va del año.

Crisis por la pandemia de Covid-19

El país tuvo en 2022 un crecimiento anual del 3.9 % tras el incremento del 6.1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.

Además de más de 7 millones de casos y más de 334,000 muertes, la crisis de la covid-19 causó una contracción de 8.8 % del PIB de México en 2020, su peor desplome desde la Gran Depresión de 1932.

La economía de México creció un 2.1 % en 2018, pero tuvo una contracción de 0.3 % en 2019.

El Gobierno espera un crecimiento mayor al 3 % para este 2023.

La balanza comercia de mercancías de México

Este viernes, el Inegi dio a conocer los datos más recientes sobre el Comercio Exterior del país, de noviembre de 2023, en el que se registró un superávit comercial de 629.9 millones de dólares (mdd), con 50,251.4 mdd en exportaciones y 49,621.5 mdd en importaciones.

En noviembre de 2023, la información oportuna de comercio exterior indica un superávit comercial de 630 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 123 millones de dólares en el mismo mes de 2022.

En los primeros 11 meses de 2023, la balanza comercial presentó un déficit de 9 706 millones de dólares. En el mismo periodo de 2022, el déficit fue de 27 862 millones de dólares.

Exportaciones

En noviembre de 2023, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 50,251 millones de dólares, cifra compuesta por 47,805 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2,446 millones de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia, las exportaciones totales reportaron un crecimiento anual de 2.0 %, el cual fue resultado neto de un alza de 2.1 % en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 0.2 % en las petroleras. Al

interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 2.8 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 1.6 por ciento.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en noviembre de 2023, las exportaciones totales de mercancías registraron una disminución mensual de 1.62 por ciento. Esta se originó por caídas de 0.57 % en las exportaciones no petroleras, y de 17.39 % en las petroleras.

Importaciones

En el penúltimo mes de 2023, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 49,621 millones de dólares, monto que implicó un ascenso anual de 0.4 por ciento. La cifra se originó por un aumento de 3.1 % en las importaciones no petroleras y una caída de 25.4 % en

las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron incrementos anuales de 22.6 % en las importaciones de bienes de consumo y de 15.9 % en las de bienes de capital. Las importaciones de bienes de uso intermedio descendieron 4.9 % a tasa anual.

Con datos desestacionalizados, las importaciones totales observaron un descenso mensual de 1.20 % en noviembre pasado, resultado de retrocesos de 0.47 % en las importaciones no petroleras y de 9.60 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron reducciones

mensuales de 1.08 % en las importaciones de bienes de consumo y de 1.38 % en las de bienes de uso intermedio. Las de bienes de capital presentaron un nivel similar al del mes previo (variación de -0.03 %).

La inflación en México sube en diciembre, llega a 4.46%

La inflación anual en México subió de nuevo en la primera quincena de diciembre de 2023, y superó las expectativas de los analistas, para ubicarse en 4.46%, su nivel más alto desde la segunda quincena de septiembre pasado, de acuerdo con la información que presentó ayer jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de diciembre del presente año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.52% con respecto al período inmediato anterior, la tasa más alta para dicho periodo desde 2018.

El incremento general de precios en la primera mitad de diciembre se ubicó por arriba del consenso de los analistas que era de 4.34% anual, e incluso superó el rango de las expectativas de un grupo de 33 instituciones del país consultadas por Citibanamex, que iban de un mínimo de 4.03% a un máximo de 4.45%.

El Índice de Precios Subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento de 0.46% a tasa quincenal y anual 5.19%, menor al 5.30% observado en la quincena previa. A su interior, los precios de las mercancías incrementaron 5.02% a tasa anual y los de servicios, 5.40%, su nivel más alto desde la segunda quincena de mayo pasado.

En el mismo periodo, el Índice de Precios no Subyacente aceleró su marcha y avanzó 0.68% quincenal, con lo que su alza anual fue de 2.28% contra el aumento de 1.45% observado en el periodo inmediato anterior. Dentro del índice, los precios de los productos agropecuarios crecieron 3.80% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentó 1.0%.

Finalmente, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, contenidos en la canasta alimentaria y no alimentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tuvo una variación quincenal de 0.41% y anual de 3.94%.

Tasa de referencia de Banxico

En la última decisión de política monetaria de 2023, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinó por unanimidad no cambiar la tasa de referencia, con lo cual cerrará el año en 11.25%, su nivel más alto desde 2008. Actuó tal y como se esperaba, pero para algunos analistas dio dos sorpresas en el comunicado emitido, las cuales reafirman que mantendrá el mismo nivel del costo del dinero hasta marzo de 2024. Con ello, no movió la referencia en seis ocasiones consecutivas en el año, al mantener el mismo nivel desde el 18 de mayo pasado. Sólo aplicó dos aumentos en 2023: el primero, el 9 de febrero, con 50 puntos base, y el segundo de 25 puntos el pasado 30 de marzo.

Poco a poco En su anuncio de política monetaria, Banxico reconoció que, si bien se prevé que el proceso desinflacionario continúe, también se espera un descenso más gradual de inflación de mercancías alimenticias y servicios.

Banco de México

Por esta razón, los pronósticos para la inflación general y subyacente se revisaron al alza para algunos trimestres. Además, se anticipa que la inflación converja a 3% en el segundo trimestre de 2025. Así, Banxico elevó la inflación general esperada para el segundo trimestre de 2024 de 4% a 4.12%; para el tercero pasó de 3.7% a 3.8%, y para el cuarto trimestre del próximo año subió de 3.4% a 3.5%.

Para la subyacente, el banco central aumentó sus estimaciones en todos los trimestres de 2024. Para Banxico, existen riesgos al alza como la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados, una depreciación cambiaria y presiones en los precios de energéticos o agropecuarios.

Cotización del peso frente al dólar

Este viernes, el peso mexicano está entre las monedas más sobrevaluadas debido a la fuerte afluencia de inversión por la relocalización de cadenas productivas, conocido como nearshoring, de acuerdo con la perspectiva para 2024 de Citi Global Wealth.

“El rango de 19 pesos por dólar está más cerca del valor razonable, pero también reconocemos que los fuertes flujos de nearshoring podrían mantener a esta moneda sobrevalorada durante algún tiempo”, señaló el grupo estadounidense.

El nearshoring impulsó una apreciación del peso de 20% a 16.62 unidades por dólar este año, antes de establecerse alrededor de 17 unidades en operaciones al mayoreo.

El “superpeso” vuelve a romper el piso de 17 unidades por dólar

Impulsados por la especulación de que las tasas de interés en Estados Unidos comenzarán a bajar en marzo próximo, los operadores del mercado inician la jornada comprando pesos mexicanos.

La mañana de este viernes, la “supermoneda” se fortaleció por segundo día consecutivo y se colocó en 16.98 unidades por dólar en operaciones internacionales, donde se llevan a cabo la gran mayoría de negociaciones con la divisa nacional.

La última vez que el tipo de cambio se colocó por debajo de la marca de 17 unidades fue hace más de tres meses, de acuerdo con las cotizaciones que reporta Bloomberg.

La moneda nacional ganó terreno a un par de horas de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos informe el gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía, que se supone es la medición favorita de inflación de la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones de política monetaria.

Al ser fácil de vender y comprar en los mercados globales, el superpeso es la primera divisa en reaccionar ante las expectativas.

El PIB de México aumentó 1.1% en el tercer trimestre de 2023

En noviembre pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que, en el tercer trimestre de 2023 y con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto (PIB) de México aumentó 1.1 % a tasa trimestral, en términos reales.

Por componente y con series ajustadas por estacionalidad, en el periodo de referencia, el comportamiento fue el siguiente: el PIB de las actividades primarias avanzó 2.6 %; el de las secundarias, 1.3 % y el de las terciarias, 0.9 % con respecto al trimestre anterior.

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el PIB incrementó 3.3 % en términos reales.

Las actividades primarias ascendieron 5.5 %; las secundarias, 4.4 % y las terciarias, 2.6 por ciento.

En los primeros nueve meses de 2023 y con series desestacionalizadas, el PIB creció 3.4 % a tasa anual.

Salario mínimo para 2024

Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2024 se

incrementarán en 20.0% en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el Área de Salarios Mínimos Generales (ASMG), de esta manera serán de 374.89 pesos por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la ZLFN, cuyo incremento se compone de 41.26 pesos de MIR más un aumento por fijación del 6.0%, y para el Resto del País el salario mínimo general será de 248.93 pesos diarios, por jornada de trabajo, cuyo incremento se

compone de 27.40 pesos de MIR más 6.0% de aumento por fijación.

Estos montos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo los trabajadores.

Perspectiva para 2024 de Citi Global Wealth

La economía de México parece encaminarse a una fuerte desaceleración, especialmente en la primera mitad de 2024.

Entre los vientos en contra, se encuentran la lenta o alentada recuperación de las condiciones en Estados Unidos, que es su principal socio comercial.

