Banxico gana credibilidad

La política monetaria que aplica el Banco de México (Banxico) ha ganado credibilidad en los mercados financieros de Estados Unidos y Europa, aseguró en entrevista el economista Alex Fusté, director de Inversiones de Grupo Andbank.

Afirmó que esta credibilidad monetaria evita la fuga de capitales de inversiones de México hacia Estados Unidos, fortalece la moneda mexicana y mantiene al peso con una apreciación arriba de la cotización que tenía el dólar en años anteriores.

Alex Fusté compartió con periodistas y profesionales financieros la conferencia virtual “El mundo, los mercados y otras cosas” en la cual también advirtió que Rusia afronta problemas de inestabilidad social y empresarial porque hay un alto descontento por la guerra que sostiene contra Ucrania.

“Si llegara a ocurrir una eventual caída del Kremlin, eso ocasionará serios problemas al mundo porque habría una compra voraz de las materias primas que produce Rusia como granos, fertilizantes y energía, que son vitales para el desarrollo y alimentación de los habitantes de muchos países del mundo”, señaló.

El experto destacó que la tasa de interés de 11.25% que mantiene Banxico es la más alta del mundo, “pero eso tiene un efecto en la disminución de la inflación general que en el reporte reciente es de 5.06% anual y la inflación subyacente de 5.89%, pero esta estrategia mantiene la fortaleza del peso mexicano ante el dólar. Y mientras no cambie esta estrategia monetaria el emisor y no baje las tasas de interés, el peso continuará su apreciación frente al dólar”.

Además, según explicó, los reportes económicos de México arrojan un superávit primario en abril pasado y los gastos del gobierno federal se mantienen bajo control, por lo tanto el peso mexicano tiene un posicionamiento favorable en los mercados financieros.

“Nos está sorprendiendo, a mi, a mi equipo de México, a mi equipo global que somos muchos los que analizamos la información global”, señaló respecto a la cotización del peso mexicano frente al dólar. “ Las cosas en México no han empeorado, pero tampoco ha mejorado dramáticamente. El banco central ortodoxo está empujando con tasas récord, pocas veces se había visto, y ha retirado una cantidad de dólares muy abultada, es superior al retiro de pesos mexicanos. Técnicamente la FED estadounidense debiera haber provocado una mejora del dólar, pero esta moneda extranjera está sufriendo, la subida del peso mexicano no es mérito de México, sino del deterioro del dólar. Estamos en un proceso de desdolarización o desglobalización, es el efecto actual y el peso no se va a desdolarizar rápido”.

Situación económica en Rusia

“Hay que tener paciencia con el dólar mientras este en ese nivel la inflación. La regla básica es el tipo de cambio bien manejado e influenciado, para mi, uno necesitaría el 90% del movimiento natural del tipo de cambio y el mercado castiga a las monedas donde hay alta inflación y favorece donde hay baja inflación”, explicó.“¿Cuál es la inflación de México? Estados Unidos tiene una inflación de 3%, dudo que México tenga una tasa igual de baja pronto”. Alex Fusté dedicó parte de su exposición a la situación que prevalece en Rusia a raíz de una incipiente rebelión (del grupo de mercenarios de Wagner), lo que puso a temblar al Kremlin.

“Una caída del Kremlin puede traer problemas al mundo”, advirtió. “El día que hubo una rebelión, el Kremlin estaba temblando porque el creador de la estabilidad sería una nueva oligarquía. Hay 21 regiones semi autónomas en Rusia que están altamente descontentas y podría aprovechar la ausencia de poder para cambiar su estatus”, dijo.

El experto destacó que una posible situación de conflicto civil por la caída del Kremlin generaría una compra desesperada de las principales materias primas rusas por parte de empresarios, intermediarios e inversionistas desde el primer minuto y los empresarios rusos no podrían exportar su producción, lo que abriría una enorme ausencia en el mercado mundial de sus tres principales productos rusos: granos, fertilizantes y energía.

“Imagínense empresarios, inversores e intermediarios tratando de comprar las materias primas, eso provocaría un salto en la inflación, obligaría a aumentarla y eso no le haría bien al mercado”, dijo Alex Fusté.

“Cada día que dure el conflicto en Ucrania aumenta las probabilidades de la caída del Kremlin. No le va bien a Rusia con este conflicto, tiene un problema serio porque algunas facciones del Kremlin se han alzado y cada vez hay más segmentos de la oligarquía que están hartos de esta situación de la guerra contra Ucrania. Esto nos obliga a todos a tener una señal de alerta permanente”, agregó el experto

Señaló que en materia de inversiones, el mercado ofrece oportunidades, principalmente en bonos estadounidense y alemán, y los grandes desarrollos que hay en la India a raíz de todas las reformas aprobadas. “Por ejemplo, hoy se sabe que alrededor de un millón de empresas en la India ya pagan impuestos y que el 60% de las personas también pagan su contribución fiscal”.