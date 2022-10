Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello: Semanas de incertidumbre en México

El que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con la mente es un científico. El que trabaja con el corazón da amor. El que trabaja con las manos, la mente y el corazón, es un gran profesional. El hombre educado, nunca será engañado. Solo está perdido quien se da por vencido. No preguntes qué va hacer tú país por ti, sino que vas hacer tú por tu país. (John F. Kennedy)

Aunque desde hace años se han suscitado muchos problemas de todo tipo en nuestro planeta tierra (No el mundo como se dice) por espacio, me permito hablar de nuestro país. México. En tres temas torales: 1.— La tasa de interés para combatir la Inflación 2.— La desigualdad social y 3.— Sobre el porqué de los intereses en construir obras como los grandes edificios para habitación.

1.— En una publicación se dio a conocer que la tasa interbancaria se elevó de 8.55% a 9.25% para contener la inflación. Su servidor recuerda que antes se usaban los Cetes para astringir la alta liquidez en el mercado. Fue una estrategia para evitar el alza de precios que la mayoría de las veces se debía y hasta ahora a la voracidad de los empresarios piratas que ponen como pretexto la guerra de Ucrania y Rusia. Una analista de un banco dijo que esta estrategia va a generar un desincentivo para la inversión. Por fin un banco y su analista lo mencionó a sabiendas de que los bancos no tienen piedad con los deudores y a diario ofrecen tarjetas de crédito, los bancos y las aseguradoras. Y todo el sistema financiero y muchos ciudadanos se ven obligados a comprar por este medio de pago.

En conclusión, se va a generar una bola, no de nieve, que va a aplastar a los ciudadanos por el alto desempleo debido a la pandemia.

2.— He tenido la oportunidad de interactuar con ciudadanos latinoamericanos y todos tienen una alta desigualdad en cuanto a la pobreza. Vean el Coeficiente De Gini: el 1.00 % o menos tiene capturado toda la riqueza y al campo lo han abandonado y se van al llamado “Sueño Americano”, en donde sufren el desprecio por su color de piel. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un militante de un partido y me mencionó que los campesinos son flojos porque reciben dinero y no trabajan y me dijo que solo ellos podían salvar a México y que me uniera a ellos. Le respondí: mi partido es México y mis ideales los mexicanos, además un partido no es un edificio, se integran por personas y para demasiados su dios es el dinero.

3.— Ahora vemos los edificios altos como vivienda ¿para qué? No tiene caso, a los yucatecos les gusta tener su hogar con patio y árboles, no los que se siembran en las avenidas. Este tipo de edificios para vivir, roban agua y luz. Su servidor ha vivido en uno de ellos y la verdad no lo repetiría. Es terrible, los que lo viven no se conocen entre ellos.

Mérida, Yucatán, es una joya para el turismo y ellos desean conocer la cultura yucateca y los poblados típicos. El problema desde mi punto de vista es la derrama económica y doy un ejemplo: la supercarretera a Cancún, la cual ya no pasa por ellos y su economía se ha visto mermada.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab