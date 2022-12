Jesús Retana Vivanco: Solo unos cuantos deseos

Solo unos cuantos deseos. Es una época propicia que nos hace expresar nuestros mejores deseos para el 2023; sin embargo, sigo pensando que los deseos simplemente son eso… deseos.

Iba a iniciar este párrafo con la palabra bienestar, pero me arrepentí de hacerlo por múltiples y conocidas razones.

Hace dos años ya que escribo en este espacio y no ha dejado de inquietarme el hecho de involucrar en mis historias (no siempre) al que gobierna este país, porque me he tropezado una y otra vez con tantas contradicciones sin sentido de quien a base de conferencias de prensa tempraneras gobierna y suscribe lo que se le viene a la cabeza valiéndole si trasgrede la Constitución o las leyes que de ella emanan.

No quiero ser reiterativo y mejor vamos a mencionar solo unos cuantos deseos que espero compartan conmigo para el año que se aproxima.

Primer deseo

Lo soñé un día…sería fantástico que se acabaran esas ‘mañaneras’. Este hombre nos ha recetado mil de ellas y ha dicho 94,000 mentiras, según Spin, la empresa que corrobora los datos aventados al aire así como le salen de su cabecita.

Segundo deseo

En mi viaje de regreso a Mérida le pedí al Creador que nos hiciera el milagro de tener un aeropuerto en la CDMX que no diera vergüenza, que fuera seguro, que sus vuelos salieran a tiempo y no se perdieran las maletas.

Bueno…pedir un deseo no cuesta nada, aunque se ve difícil, ya que ahora nos van a estar obligando a ir al aeródromo de Santa Lucia (AIFA).

Tercer deseo

Ayudar a los 5 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema a pesar de las promesas con frases felices como la de… “Primero los pobres”.

Ya he dado cuenta en mis historias de la gente con la que he platicado, del problema tan agudo que este primer mandatario va a heredar a su predecesor y nos va a dejar un remedo de país pauperizado.

Cuarto deseo

Te pido mexicano que en la próxima elección presidencial votes por el que quieras, menos por la “cuarta” que ya nos está dejando en la quinta pregunta, o sea, sin un quinto en la bolsa.

Voy a cambiar de tema para enfocarme a otros deseos, porque el político ya me rebasó.

Quinto deseo

En cuestión deportiva, deseo que los Leones de Yucatán vuelvan a ganar el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol y los Dodgers de Los Ángeles jueguen una Serie Mundial.

Siguiendo con el tema deportivo esperaremos otros cuatro años para ver si en el próximo mundial de futbol, México pasa la etapa de grupos y no quede en el lugar 22 de los 32 equipos participantes. En el futbol americano, deseo que los Bills de Búfalo lleguen al Superbowl, ¡ah! y que Tom Brady se retire.

Sexto deseo y último

Quiero terminar con el deseo de muchos periodistas que se encuentran en el candelero de los señalados por el Presidente que desista de esa práctica absurda tachándolos de mentirosos adversarios al régimen, chayoteros y conservadores. Esto solo coarta la libertad de expresar sus críticas y señalamientos y pone en riesgo su integridad, como ya lo vimos recientemente.

A los 12 periodistas asesinados este año y a los que mencionan cada miércoles en la ‘mañanera’, va mi solidaridad y respeto para que no declinen y sigan ejerciendo con entereza la libertad de expresión.

Hasta aquí la dejo esta vez, para retomar con estoicismo los acontecimientos y desear que el próximo año venga cargado de cosas buenas para todos.— Mérida, Yucatán, 26 de diciembre de 2022

