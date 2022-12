Plaza Grande: Desayuno de AMLO y Vila, ¿de qué hablaron los mandatarios?

Amigo de los festejos

Muy activo estuvo durante las fiestas navideñas el secretario de Educación del gobierno del Estado, Liborio Vidal Aguilar. Su evento “estrella” fue una concentración en el centro de convenciones del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), en el Anillo Periférico, con la asistencia de personas de varios municipios del Estado, entre ellos alcaldes y “liderazgos” de las comunidades, según el propio secretario.

A este festejo, que se efectuó hace una semana, siguieron posadas masivas con vecinos de varios rumbos de la ciudad. En colonias del poniente de Mérida el “amigo Libo” agradeció la compañía de Aylín Alcántara, quien fue embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2022 y cuya familia es vinculada al patrocinio del diputado federal Rommel Pacheco Marrufo.

Durante la muestra de Xmatkuil la embajadora también convenció al funcionario estatal de subir a un juego mecánico considerado de diversión extrema. Liborio Vidal difundió un vídeo de esa “aventura”.

Latente cuestión

Muchos se preguntan de dónde salen los recursos para los festejos organizados por Liborio Vidal Aguilar, en los que no faltan los obsequios. Lo mismo ocurre con varios eventos de dirigentes y militantes de Morena, incluso de recién incorporados a ese partido.

Ya no se diga del festejo navideño de la dirigencia estatal morenista ni de la reunión que presidió hace unos días en Mérida la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Desde luego, hay cuestionamientos por esos gastos porque tienen sabor y olor de campaña política y no pasan por ninguna fiscalización.

No era su primera opción

Resulta que ahora se sabe que el “chapulineo” del senador Raúl Paz Alonzo no tenía a Morena como destino, sino a Movimiento Ciudadano. Fuentes bien enteradas de las maniobras en la política yucateca nos aseguran que el legislador expanista ya tenía prácticamente preparado el salto a MC, aunque se pensaba que sería a Morena, pero los tiempos políticos lo llevaron al partido guinda.

¿Qué sucedió? Pues se aproximaba la votación sobre la reforma electoral en el Congreso de la Unión y el alto mando de Morena detectó que el sufragio de Paz Alonzo estaba literalmente a disposición del mejor postor, razón por la cual decidió llevarlo a su lado.

Al expresidente del PAN en Yucatán le cayó de maravilla esa “invitación”, pues no había logrado colarse a las filas morenistas por la férrea oposición de algunos grupos, sobre todo los ligados a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Y en ese brinco el expanista llevó consigo a quien era uno de sus enlaces con MC, Alaine López Briceño, quien fue presidenta del PRI en Yucatán y hoy es también defensora de la 4T.

Curiosa solicitud

En la más reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Mérida hubo un hecho que llamó la atención entre quienes acostumbran ver desde afuera los eventos privados entre el mandatario y el gobernador Mauricio Vila Dosal, en las instalaciones de la Base Aérea Mexicana No. 8.

Un grupo de religiosos hindúes, encabezados por el tabasqueño Alberto Castillo, llegó en forma apresurada a la base aérea para pedir audiencia con López Obrador. El líder del grupo refirió que es amigo de AMLO, que es tabasqueño, estudiaron juntos la secundaria y preparatoria en Tabasco y alegó que si le mencionaban que estaba ahí su amigo "Chucho”, de Tabasco, seguro se acordaría de él.

Los militares que controlaban la entrada pasaron la información a algún asistente de López Obrador. Minutos después apareció un teniente coronel que atendió al grupo y recibió el escrito de "Chucho", quien vive en Chetumal y viajó con los hindúes sólo para tratar de hablar con el mandatario.

El líder del grupo religioso, Swamy Ashram, quien vestía túnica, comentó que piden ayuda al presidente para que concluya un templo con dormitorios en Ticul, para los feligreses de su religión. Incluso, los hindúes extendieron una cartulina con la frase: “Señor Presidente. Un saludo con cariño de la comunidad Hare Krisna”. Este grupo religioso tiene 50 seguidores en Yucatán, principalmente en Ticul, y unos 400 en todo el país.

Cambio de rutina

Siempre en la visita del 13 de diciembre pasado a Mérida, el presidente López Obrador se reunió como acostumbra con el gobernador Mauricio Vila Dosal para analizar el avance del Tren Maya y los proyectos que financia el gobierno federal en Yucatán. Sin embargo, esta vez AMLO cambió la rutina de la reunión.

Contra lo que acostumbra, el Presidente comió con el gobernador Vila Dosal en privado en la BAM No. 8 y durante más de una hora conversaron de asuntos que no trascendieron, pero se especula que no fueron sobre el Tren Maya, el Gran Parque La Plancha, las dos plantas termoeléctricas o la ampliación del Puerto de Altura.

Esta reunión, nos comentan, habría tenido relación con la visita posterior de Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de Ciudad de México y candidata favorita de López Obrador, el domingo 18 de diciembre. Ese día, la doctora Sheinbaum tuvo la firma de un convenio con Vila Dosal, se reunió con dirigentes de Morena en Yucatán, presidió un concurrido mitin en la Unidad Deportiva Inalámbrica y sostuvo una reunión con un grupo de empresarios yucatecos. ¿Habrá sido ese el favor que pidió AMLO al jefe del Ejecutivo estatal? Sólo ellos sabrán.

Despide con acusaciones a un rector

Después de 8 años de dirigir la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor José de Jesús Williams deja el poder con graves acusaciones del diputado local del PRD, Eduardo Sobrino Sierra: la universidad pública carece de democracia interna, no es transparente y es la más cara del Estado, incluso por encima de las universidades privadas de prestigio, dice.

En tribuna, el legislador perredista pidió a sus compañeros diputados de la LXIII Legislatura modifiquen la Ley Orgánica de la Uady para que cambie el proceso de elección del rector, que haya debates abiertos y encuestas entre la comunidad de 25,000 estudiantes y trabajadores docentes y administrativos.

El costo por alumno en la Uady es de $10,000 al mes, cuando en la Anáhuac Mayab, Modelo y otras es de $9,500 a $7,000, según el perredista. Ahí queda la propuesta del diputado perredista. El doctor Williams sale sin tomar la iniciativa y deja el paquete al rector entrante, maestro Carlos Estrada Pinto.