Pablo Montero no quiso pagar mariachi que él contrató; obliga a comensales a 'cooperar' (VÍDEO)

Pablo Montero de nueva cuenta está dando de qué hablar luego de que en redes sociales lo exhibieran por no querer pagarle a un mariachi que él mismo había contratado para pagar, sin embargo, lo peor fue que obligó a los comensales que estaban presentes a dar dinero para cubrir los gastos del grupo, ya que él no iba a cantar "gratis".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que tachan a Pablo Montero de "mala paga" pues hace unos meses, en medio de la controversia por su supuesta adicción al alcohol y las declaraciones de Juan Osorio por haber llegado borracho en varias ocasiones a grabar la serie de Vicente Fernández en Televisa, el actor asistió a un restaurante y se quería ir sin pagar una millonaria cuenta. Aquí todos los detalles.

Exhiben a Pablo Montero por no pagar mariachi y obligar a comensales a ''cooperar''

Todo comenzó porque Pablo Montero había contratado a un mariachi para cantar en un restaurante en Torreón, sin embargo, al momento de finalizar su presentación se negó a pagarles y además, amenazó al público que estaba presente para que le pagaran a los músicos, pues de lo contrario iba a terminar en una pelea a golpes.

La polémica se dio a conocer a través de Tiktok en la cuenta del mariachi "@mariachitc"; en el vídeo llamado "Pablo Montero nos contrató y se niega a pagar" se puede apreciar como el actor comienza a amenazar a los comensales con golpearlos si no "cooperan" para pagarle a los músicos.

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huev… ¿Cómo ven?, si no nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie”,

Como nadie de los que estaban en el restaurante quiso pagarles a los músicos, llegaron varios elementos de la policía quienes lograron conciliar la situación y hacer que el mariachi recibira una parte de lo que habían cantado.

Hasta el momento, Pablo Montero no se ha pronunciado al respecto tras la polémica, pero en meses recientes, el cantante ha tenido momentos bastante bochornosos, pues fue acusado de agredir a una reportera de Ventaneando.

Pablo Montero y la polémica por no pagar en restaurante

Hace unos meses, Pablo Montero también protagonizó un momento similar, pues en junio pasado el actor fue captado saliendo de un lujoso restaurante sin que pagara la cuenta, la cual pasaba los 15 mil pesos.

En el vídeo que se difundió en redes sociales, se puede ver cómo Pablo Montero sale del restaurante en Polanco y se sube con a su camioneta en donde ya lo esperaba el chofer; tras él va un grupo de empleados para intentar detenerlo ya que no había pagado el consumo.

Días después, fue el mismo Pablo Montero quien reveló que las personas con las que había ido querían "aprovecharse" de él para que pagara toda la cuenta, cuando según su declaración, ya habían acordado que se iba a dividir.

“Como yo soy una persona pública, se van sobre mí. ¿Yo por qué tengo que estar pagando la cuenta de todas esas personas?” dijo

“Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: ‘Yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal’”, dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para "De primera mano".