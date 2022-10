Abrir puertas en el mundo, misión de Mabel Cadena

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La actriz Mabel Cadena fue postulada recientemente al Premio Ariel, por Mejor Coactuación Femenina, gracias a su participación en la película “La diosa del asfalto”, sin embargo, el proyecto principal de la intérprete este 2022 es el filme “Black Panther: Wakanda Forever”, en el cual participará junto a otro mexicano, el actor Tenoch Huerta.

La participación de Mabel Cadena y Huerta allana el camino para otras y otros intérpretes mexicanos que aspiran a formar parte de proyectos hollywoodenses, como es el caso de la cinta de Ryan Coogler, la cual pertenece a la fase cinco del Universo Cinematográfico de Marvel, fenómeno que no ocurre comúnmente con histriones de origen mexicano y latinoamericano.

“Me representa lo mismo que las narrativas en México, un lugar de esperanza para más latinoamericanos para que sin tanta dificultad comencemos a abrir las puertas, estamos listos, tenemos talento, lo único que necesitamos es que se sigan abriendo cada vez más puertas”, compartió.

La narrativa de las películas de superhéroes, suelen tener como protagonistas a actores en su mayoría caucásicos, pero en los últimos años Disney, propietarios de la marca Marvel, ha incluido otros perfiles.

“Desde su primera entrega cambió la forma en la que vemos a los súper héroes dando representación, y eso es lo que estamos haciendo, mostrar rostros que nos dijeron que no podían ser súper héroes. Hoy poder ver vídeos de niños que se visten como Tenoch, me llena de emoción, de felicidad, ya no es solo lo que te dice la sociedad que puedes ser, ahora puedes sentirte poderoso, ya no hay límite para poder volar si eso es lo que quieres”, expresó la actriz emocionada.

La oportunidad de entrar en universos cinematográficos tan populares, la actriz se lo atribuye al cansancio generalizado en muchos sectores de la sociedad, comenzando por las mujeres.

“Hay mucha gente que ha empezado a alzar la voz, cuando las mujeres empezamos a pelear por lo que nos faltaba empezamos a darnos cuenta que mucha gente ya no se siente cómoda. Cuando una mujer alza la voz todas florecemos”, aseguró Mabel Cadena.

Por último la actriz reconoció que ella mucho tiempo dejó de lado la visibilidad, pues dice a veces no nos damos cuenta de los problemas escondidos detrás de un discurso cinematográfico, pero hoy se siente orgullosa de dar su rostro a un proyecto en el que dejó todo.

“Mi voz como actriz, mi voz como mexicana, le entregué mi cuerpo a esta película”, concluyó.